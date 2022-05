La subvariant Òmicros s'està expandint més ràpidament que l'anterior | @ep





Una nova versió del SARS-CoV-2 s'està estenent per tot el món. La subvariant BA.2 d'Òmicron ja és, de molt, la forma dominant del virus al món, segons s'ha registrat al repositori internacional GISAID de seqüències genètiques de coronavirus.





Les seqüències GISAID representen la informació genètica del virus que fan alguns països on les troballes genómiques es publiquen, per la qual cosa no s'hi inclouen alguns altres. Els laboratoris triguen aproximadament una setmana a identificar les variants del virus, per la qual cosa aquestes dades sempre estan endarrerits. Els centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) s'estima que Òmicron BA.2 constituïa més del 70 per cent dels casos de Covid als EUA.





Tot i així, l'impacte que està tenint la subvariant BA.2 no és clar. Un augment dels casos de coronavirus al Regne Unit i parts d' Europa s'atribueix a la nova versió del virus. De fet, hi ha experts que diuen que una nova onada podria colpejar els Estats Units enmig de protocols de seguretat més relaxats igual que la variant Delta va atacar l?estiu passat.









L'evidència no és clara sobre si BA.2 causa una malaltia més greu, però els fabricants de vacunes han dit que la protecció s'estén a BA.2. Els experts han dit que creuen que la infecció per Òmicron proporciona un cert nivell d'immunitat contra BA.2 . La seqüenciació és un procés que mapeja el codi genètic d'un virus en particular que va infectar algú perquè es pugui comparar amb altres soques. És una eina crucial per detectar canvis significatius. Si les mutacions canvien prou el virus, es converteix en una variant nova. Les variants poden tenir diferents comportaments que afecten la transmissibilitat del virus i el fan evadir el sistema immunològic humà.











Els laboratoris públics i privats envien els seus resultats de seqüenciació a la Iniciativa mundial GISAID , una associació sense ànim de lucre que difon les tendències de les malalties virals. Només se seqüencia una mostra molt petita de casos de coronavirus, i el procés porta al voltant d'una setmana. Això fa que la darrera vista sempre estigui una mica desactualitzada en comparació dels recomptes diaris de casos de coronavirus que estan establint rècords a mesura que s'ha estès Òmicron .





Organització Mundial de la Salut





Encara que el nivell de seqüenciació varia àmpliament a tot el món i als Estats Units, molts països estan generant suficients mostres públiques de genoma per revelar una tendència. Molts països no han proporcionat prou mostres oportunes a les dades públiques de GISAID per mostrar l'estat de la propagació d' Òmicron . La Xina i Rússia han publicat molt poc. En alguns casos, potser no hi ha tecnologia o recursos per fer les seqüències genòmiques. En altres casos, pot ser una qüestió de transparència.





La seqüenciació dins dels Estats Units varia àmpliament. A nivell nacional, Ómicron BA.2 va ser el 4% de les mostres de coronavirus seqüenciades a finals de febrer, una proporció molt menor que a tot el món.





La variant Delta es va detectar per primera vegada a l' Índia a finals del 2020 i després es va traslladar a Europa i al Regne Unit. Va arribar als Estats Units al juliol just quan els casos de coronavirus, les hospitalitzacions i les morts estaven disminuint. Delta es va propagar més ràpid que les variants anteriors i era més probable que aquestes variants causessin infeccions entre les persones vacunades. Ràpidament va augmentar un bec en els casos que van assolir el seu punt màxim a principis de setembre. Fins i tot quan va disminuir, el punt més baix a finals d'octubre va tenir sis vegades més casos que el punt més baix abans que arribés el delta. Al novembre, els casos a nivell nacional van començar a augmentar amb una altra ona delta abans que Ómicron es propagés.





Ómicron va aparèixer en Acció de Gràcies i es va apoderar del món fins i tot més ràpid que Delta , creant més infeccions i per tant, més hospitalitzacions, encara que menys morts.