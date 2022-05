Cartell de Kibbut Dance Contemporary Company | Teatre Terrassa





Que la dansa sigui una forma d'expressió artística i un divertiment no vol dir que sigui ideològicament inane. Sota la superfície d'una tècnica depurada i una execució plàstica impecable i fins i tot bella poden niar missatges no necessàriament subliminals que poden expressar idees i/o posicionaments davant de situacions injustes de la nostra quotidianitat. D'aquí l'interès que va tenir la presència del grup israelià Kibbutz Contemporary Dance Company a LaFACT de Terrasa dins del programa de primavera de la 39a temporada de dansa.





Com és ben sabut, els kibutz són unes col·lectivitats que van estar lligades inicialment a l'explotació agrícola amb què es van tractar d'aplicar a la pràctica a Palestina les idees del socialisme sionista a fi d'arrelar al territori els jueus que hi resideixen i als emigrants. que anaven arribant de la diàspora. Amb el temps, van anar evolucionant i algunes van derivar la seva activitat cap a la indústria o també cap a altres sectors. Al voltant del Kibbutz Ga'aton de Galilea occidental Yehudit Arnon va sorgir una iniciativa que ha acabat configurant la Vila internacional de Dansa en què actualment hi participen més de cent professionals sota la direcció de Rami Be'er. Per això han sorgit dues companyies de dansa i diversos programes i tallers.





Doncs bé, des de Galilea en va arribar a Terrassa una, la citada Kibbutz Contempirary Dance Company, que va presentar el seu espectacle “Asylum” que va ser estrenat el 2018 i que, inspirat en les vivències de Be'er com a membre d'una família de supervivents de Holocaust, es presenta amb la intenció de promoure un missatge sobre temes tan rabiosament actuals i dramàtics com ara la immigració, els refugiats i el dret d'asil.





Fetes aquestes precisions, és lògic suposar que l´espectacle, d´una hora de durada, no és el clàssic ballet complaent i evasor. Ben al contrari, els disset components de la formació van intentar expressar aquest missatge implícit en què era fàcil intuir la sensació de fugida, la lluita contra els elements, les inclemències i la incomprensió, la violència, la submissió, la conformitat, de vegades la rebel·lia, però també de vegades la tendresa. Tot això executat tant pels solistes, com de forma coral, posant en evidència una preparació tècnica i una extraordinari domini de la flexibilitat del cos humà, fet que va donar com a resultat un espectacle rotund i sens dubte inquietant.





Cal afegir que la primavera està resultat particularment fèrtil al Centre Cultural de Terrassa ja que l'auditori de La FACT ha programat quatre programes seguits. En efecte, a la presència de la companyia israeliana seguiran el Balleto du Sud amb “La plana de coure” de Bodini el 8 de maig, el Centre de Dansa de Catalunya amb “Giselle” el 15 i Par en Dansa amb “Tell me Telemann”, el 21. Un mes de luxe per als amants de la dansa.