Vista panoràmica de la ciutat de Barcelona | @ep





El preu de l'habitatge fa anys que està al centre del tauler de les administracions ja que cada vegada s'està incrementant més i es fa més difícil per als llogaters fer front als apgos. Institucions com el Banc d'Espanya han demanat poder vigilar l'habitatge i monitoritzar la situació davant del que s'està veient a altres països europeus.





Tal com diu l' Índex Internacional de Lloguers de HousingAnywhere corresponent al primer trimestre de l'any 2022, els preus al mercat europeu del lloguer s'han vist augmentats un 14,5%. Llogar un apartament d'un dormitori a Europa el primer trimestre del 2022 va ser un 15,2% més car que l'any anterior. Segons les dades proporcionades per la plataforma de lloguer, hi ha dues ciutats espanyoles on el preu del lloguer ha pujat notablement: València i Barcelona.





Barcelona és la sisena ciutat europea on ha pujat més el lloguer dels apartaments en un 19%. Aquest repunt porta el preu mitjà fins a 1344 euros, el dècim més elevat d' Europa. L'expert de HousingAnywhere, Carlos Amigo, destaca que el turisme és un dels motors d'aquestes dues ciutats espanyoles, on també hi ha institucions d'educació superior i empreses de reputació mundial. "Amb aquesta combinació, sense una regulació ben estudiada, les propietats de lloguer disponibles tendeixen a tenir incentius per ser explotades com a lloguers turístics a curt termini, ja que poden generar un major rendiment", explica Amigo.





Per part seva, llogar un apartament d'un dormitori a València costava, de mitjana, el primer trimestre de l'any 944 euros al mes , un 20% més respecte al mateix període del 2021 (876 euros al mes). Tot i la pujada, aquests habitatges valencians tenen el segon preu més baix en comparació amb la resta de les ciutats europees -només són més barats a Torí, 889 euros al mes, de mitjana-.







Ciutats com Berlín i Viena han vist com llogar un apartament s'ha encarit més d'un 30% interanual, fins a 1.502 euros/mes i 1.151 euros/mes el primer trimestre de l'any, respectivament. Segons l'estudi de la plataforma de lloguer, els preus mitjans dels arrendaments s'han incrementat un 23,75% a Reykjavík i un 21,7% a Roma .





"El mercat del lloguer residencial de Berlín està experimentat un efecte rebot en els preus a causa de la supressió a principis de 2021 del límit del lloguer ( Mietendeckel ), ja que es va declarar inconstitucional. Encara que els límits al lloguer puguin regular els preus al curt termini, també poden descoratjar la inversió i el desenvolupament de l'oferta, cosa que, com a conseqüència, pot intensificar el desequilibri entre oferta i demanda a llarg termini", indica Amigo .





Encara que ja per sota de la mitjana europea, el preu del lloguer dels apartaments ha pujat a totes les ciutats analitzades per HousingAnywhere . Encara amb alces de doble dígit el lloguer va repuntar a Brussel·les (14,75%), Amsterdam (13,43%), Utrecht (12,89%), Madrid (12,76%), Torí (12,53%), Frankfurt (11,26%) i Londres (11,18%). Per la seva banda, tancant la llista estan llocs com Rotterdam, París, La Haia, Hèlsinki i Munic.







Entre les ciutats d'Europa, París s'alça com la més cara . I és que per llogar un apartament d'un dormitori a París cal desemborsar, de mitjana, 1.978 euros al mes. Londres i Amsterdam ocupen la resta del podi, ja que arrendar aquest tipus de vivendes costa, de mitjana, 1.940 euros i 1.818 euros mensuals, respectivament.





De cara als propers mesos, "s'espera que la tensió al mercat de lloguers residencials augmenti per la manca d'habitatges disponibles per al lloguer, el fort augment previst de la demanda en arribar la temporada alta i la contínua afluència de refugiats ucraïnesos. S'espera que el mercat de lloguers es vegi més afectat pel canvi de tendència de les propietats residencials a turístiques, juntament amb els canvis freqüents en la política de lloguers, que poden afectar negativament l'oferta a mitjà i llarg termini", conclou e l country lead Espanya a HousingAnywhere.





Tot i això, Ricardo Sousa, CEO de Century21 a Espanya i Portugal , sí que destaca que Espanya , pel que fa al lloguer, "té un problema estructural". D'una banda, "és un mercat molt informal", ja que gran part està en mans de particulars. "Crec que hi ha d'haver un control més gran de la gestió dels lloguers perquè això ens donarà més informació, més transparència i podem tenir una visió més objectiva del que està passant al mercat", afegeix Sousa . A això s'hi uneix el problema de la manca d'oferta. A Espanya , tradicionalment un país de propietaris, "el lloguer continua sent l'opció de transició de curt mitjà termini. Necessitem més oferta centrada i ajustada al poder adquisitiu dels joves i de les famílies que estan en aquesta fase de transició".







Preu del lloguer a Europa | HousingAnywhere





Segons un estudi d'idealista, a Espanya l'oferta d'habitatges de lloguer s'ha reduït un 37% durant el primer trimestre del 2022 davant del mateix període de l'any anterior. La majoria de capitals de província espanyoles tenen ara molts menys habitatges de lloguer dels que hi havia fa un any.





La reducció és del 64% a Granada i se situa al 62% a Girona , i al 58% a Barcelona . Sevilla i Màlaga tenen un 50% menys lloguers, seguides per Las Palmas de Gran Canària (-49%), València (-47%), Tarragona (-47%), Madrid (-45%), Cadis (-44%) i Palma (-41%). Amb descensos que superen o igualen el 30% hi ha Alacant, Castelló, Múrcia, Almeria, Burgos, Sant Sebastià i Santander , segons les dades del portal immobiliari, mentre que la baixada d'oferta de Toledo i Santa Cruz de Tenerife és del 28% .





A l'altra banda de la balança, a set ciutats hi ha més habitatge de lloguer que fa un any, ia dos ( Terol i Segòvia ) s'ha quedat igual. La pujada més gran es dóna a Palència , amb una alça del 25%, seguida per Osca (14%). A les altres cinc capitals la pujada ha estat d'un dígit: Sòria (7%), Valladolid (6%), Ceuta (3%), Lleó (3%) i Huelva (1%).