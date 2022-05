Plaça de la Paeria de Lleida | @ep





L'índex de preus al consum s'ha disparat al març fins a l'11% a la província de Lleida en termes interanuals. Tot i això, els salaris estan evolucionant de forma molt diferent. Els convenis signats a la demarcació el primer trimestre d'aquest any, només una desena, reflecteixen un increment mitjà dels ingressos dels treballadors d'un 1,88% de mitjana. És a dir, els preus a què han de fer front els treballadors lleidatans han crescut gairebé sis vegades més que els seus ingressos. Una pèrdua de poder adquisitiu de les famílies.





L'any passat es van subscriure a Lleida 19 convenis, segons les dades de la conselleria de Treball, que reflectien un increment salarial de l'1,32%. La situació no és gaire millor a la resta de Catalunya , on els preus s'han disparat un 9,5% entre el març d'aquest any i el mateix mes del 2021, segons Estadística , mentre que l'augment salarial en conveni amb prou feines és d'un 2, 04%. Els preus creixen en aquest cas gairebé cinc vegades més que els ingressos dels treballadors. ,62% a Tarragona , se situen a l'1,84 a Barcelona i arriben al 2,95% a les comarques de Girona .





Els ingressos salarials dels lleidatans estan a la cua de Catalunya . De fet, les últimes dades oficials situaven en 19.495 euros la mitjana de sou dels treballadors el 2020, mentre que la mitjana catalana arribava als 22.864. És a dir, que un treballador a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran va ingressar 3.369 euros menys.





També es col·loquen per sota de la mitjana de l' Estat , que és de 20.503 euros, fet que suposa que a la província els ingressos per nòmina són 1.008 euros inferiors. La situació dels salaris és, a més, molt diferents segons l'edat o els sectors i també el sexe dels treballadors. Per posar un exemple, els lleidatans menors de 18 a 25 anys només van ingressar vuit mil euros l'any 2020, mentre que aquells que tenen edats per sobre dels de 56 anys i més experiència laboral arriben als 23.736. En l'anàlisi d'ingressos per sexes, la mitjana salarial dels homes va ser a la demarcació de 20.881 euros enfront dels 17.831 de les dones.