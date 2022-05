Bus de l'Armada | @ep





La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha publicat un programa de seguiment, control, vigilància i inspecció d'activitats marítiques de Catalunya . Hi ha 572 empreses legals dividides en acadèmies nàutiques, centres nàutics i centres d'immersió. En aquest darrer apartat, Catalunya té 225 centres, dels quals 25 estan ubicats al litoral tarragoní, des de Cunit fins a Les Cases d'Alcanar . Fonts del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, conselleria a què pertany la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, expliquen que « Catalunya és un dels territoris d' Espanya on hi ha gran activitat de busseig, darrere de les Canàries i les Illes Balears ».





Tot i que les Illes Medes , a la Costa Brava , és el punt més freqüentat, les mateixes fonts admeten que la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre tenen molta demanda i hi ha zones molt atractives per fer busseig. Això implica que al territori s'ubiquin empreses que ofereixen immersions, batejos de busseig i cursos especialitzats.





Però per oferir aquesta possibilitat al turisme oa la gent del territori, l'exigència ha de ser màxima. I més quan la mort dels dos submarinistes el 2021 va treure a la llum les irregularitats massa extenses que hi ha en aquest sector concret del món nàutic.





A Tarragona hi ha 25 centres autoritzats, 19 dels quals amb activitat avui dia (els altres potser obrin portes a mesura que arribi l'estiu). Un és Mar de Gel, un negoci nascut el 2017 com a club esportiu (només vàlid per a socis) i convertit en empresa turística especialitzada un any més tard.





Des de la Generalitat s'admet que s'han realitzat cursos per formar Mossos i també hi ha unitats a la Guàrdia Civil , competents al litoral, per vigilar aquestes activades. Les mateixes fonts reconeixen que és una feina necessària i que ha de comptar amb la col·laboració de tots, incloent-hi clients.