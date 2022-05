Manifestació a Girona durant el Dia del Treballador | @ACN





Després de dos anys alterats per la Covid , Girona celebra un 1 de Maig amb ambient prepandèmia. Els carrers de la ciutat es van omplir amb prop de 500 persones per reivindicar la contenció de preus, un increment dels salaris i la fi de les desigualtats. Els manifestants van sortir de la plaça Independència de Girona i van caminar fins a la plaça del Vi de Girona on es va llegir un manifest conjunt entre els sindicats que van convocar la marxa.





Abans, però, la protesta ha aturat a la subdelegació del govern espanyol i després a la seu de la Generalitat a Girona . Els sindicats han recordat que la demarcació de Girona és una de les zones "més cares" de l' Estat i això fa que "moltes famílies no arribin a final de mes".





CCOO i UGT han reunit prop de 500 persones que se n'han anat des de la plaça Independència amb banderes i pancartes amb el lema ' 1 de Maig, la solució '. Tot això per demanar la fi de les desigualtats, una millora dels salaris i la contenció de preus provocada per una inflació "creixent i insuportable". En aquest sentit, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López , ha destacat que a Girona l' IPC ha pujat més que a la resta de demarcacions i que això "suposa un problema"





Per part seva, el nou secretari general d'UGT a la demarcació, Maxi Rico, ha reivindicat l'1 de maig com un dia "imprescindible" i ha assenyalat que la reforma laboral permetrà guanyar drets als treballadors. Rico s'ha felicitat d'haver pogut tornar a fer la manifestació "en les mateixes circumstàncies que abans de la pandèmia". "Hi havia moltes ganes", va remarcar.