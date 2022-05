Grupo Godó ven les seves accions a Prisa per 45 milions /@EP







El Grup Godó ha pactat amb Prisa la venda del 20% que mantenia a Prisa Radio per un preu de 45 milions d'euros. Amb això, ajuda Prisa a consolidar el seu projecte i passar a ser el primer grup de mitjans en espanyol, tant pel que fa al mercat radiofònic com a la premsa escrita.







Expliquen des del mitjà La informació que aquesta operació ha estat acordada per les dues parts, encara que encara queden alguns caps solts. Tot i això, el que sembla clar és que els nous dirigents de Prisa, des que Joseph Oughourlian ho presideix, volen aprofitar la digitalització i rendibilitzar els seus projectes.





D'altra banda, cal apuntar que amb aquesta acció s'acaba l'aventura del consorci català de mitjans que controlava Godó des del juny del 2006. I és que aquell moment es va unir a Prisa amb la finalitat d'agrupar les seves participacions a la Societat Espanyola de Radiodifusió (SER) i Antena 3; volien crear l'empresa de més grans dimensions quant a parla castellana.





Aquest acord d'integració d'Antena 3 a Cadena Ser el van signar Jesús de Polanco i Javier Godó. Així, Grupo Godó controlava el 20% del capital del pacte, que suposava gestionar sota la mateixa capçalera un total de 1.100 emissores de ràdio aproximadament; la resta del control era per a Prisa.





Però Prisa necessitava el control total per poder executar el seu pla estratègic fins al 2025, amb què vol ingressar entre 450 i 500 milions d'euros gràcies a la part de mitjans de comunicació. Com dèiem, aposta per la digitalització, per augmentar la rendibilitat i també per arribar a més punts de la geografia mundial.





Així, per aconseguir aquests beneficis, tal com dèiem, necessitava controlar completament el negoci radiofònic. Per tant, calia assolir aquest acord amb el Grup Godó, que al final ha arribat així: venen a Prisa el 20% de les seves accions a la companyia a canvi de 45 milions d'euros.





Després d'això, un cop es faci oficial la venda, el següent pas de Prisa serà fer que la filial augmenti el negoci digital i assoleixi una facturació que es tradueixi al 41% del total del grup. Una xifra força més alta que la de l'any passat, en què va ser del 24%.