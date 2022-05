Dolors Feliu/ @SapsQueVullDir







Un total de 85 candidats competiran entre el 10 i el 14 de maig per convertir-se a la nova cúpula de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Un dels noms és Dolors Feliu, un alt càrrec de la Generalitat que no només aspira a ser membre del secretariat, també es postularà per substituir Elisenda Paluzie, l'actual presidenta.





QUI ÉS DOLORS FELIU?





Va néixer a Roda, el 17 de juliol de 1964. Està casada i té dos fills: Clara i Pau. Està llicenciada en Derechom amb un postgrau en Economia i Gestió de la Hisenda i una Especialitat en Dret de Catalunya tot per la UAB Viu a Barcelona i li agrada molt escriure, llegir i, a l'estiu, anar al camp i caminar. El 2013 va escriure 'Manual per a la independència' i el 2018 l'obra 'Octubre al carrer'. Dolors Feliu ha desenvolupat tota la seva carrera dins de la Generalitat.





El 1995 va ser nomenada cap de la Secció de Conflictes de Competències, dins de la Subdirecció General de Qüestions Constitucionals. El 1997, va ser responsable de conflictes de competències del Gabinet Jurídic Central del Departament de la Presidència. Artur Mas la va nomenar directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica el 2011, quan va aconseguir ser president i va estar fins al 2018. Al desembre va ser membre del Consell Assessor per a l'Impuls d'un Fòrum Cívic per al Debat Constituent, un dels instruments creats per Quim Torra per canalitzar el règim cap a una república.







El març de 2019, va tornar a ser designada directora general de Drets i Afers Constitucionals i ara és subdirectora general de Qüestions Constitucionals . Feliu és membre d' Òmnium Cultural i del Col·lectiu Praga, una plataforma de juristes per reclamar el dret a decidir.





A més de formar part de l'Assemblea de Representants, el 'parlament' creat només per independentistes per donar suport al Consell per la República que presideix Carles Puigdemon t .