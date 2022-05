El Barça s?acomiada d?una de les seves pitjors ratxes /@AFP7 / Europa Press

El Barcelona va rebre el Mallorca al Camp Nou en una trobada de lliga que, malgrat que no va ser fàcil, va poder guanyar. Els blaugrana havien sumat tres derrotes consecutives al seu estadi , cosa que no havia passat mai abans a la història del club. Però encara que amb dificultats, van poder dir adéu a una de les seves pitjors ratxes.

Els homes de Xavi van sortir al terreny de joc convençuts que havien de guanyar. Per consolidar aquesta segona posició a la taula, a més, els seus rivals directes els ho havien posat fàcil. O bé havien empatat, o bé havien perdut, com és el cas de l'Atlètic de Madrid. Així doncs, havien de fer la seva part de la feina i emportar-se els tres punts.

Per això, comptaven amb l'alta mèdica de Piqué, Dembélé i Ansu Fati, encara que el primer va haver de ser substituït poc temps després de saltar a la gespa perquè havien tornat les molèsties. Tot i això, i malgrat no estar disputant el seu millor partit, el Barça no jugava malament. Ho intentava sobretot per la banda esquerra, la de Jordi Alba i Memphis. De fet, va ser aquest últim el que va avançar el seu equip al marcador al minut 25.

El Mallorca, per la seva banda, es tancava enrere. Tractava de tapar els espais que els blaugrana buscaven. Ho feia amb cinc defenses, que taponaven la seva àrea, i amb uns davanters que volien aprofitar els contraatacs per fer mal.

No va ser així, però, ja que els jugadors del conjunt culer eren superiors en qualitat i així ho van demostrar. Sense fer el millor partit, patint en alguns minuts, però guanyant al final. Busquets va anotar el segon gol al minut 54 aprofitant un rebuig i, encara que Raillo va escurçar avantatges (2-1) al minut 79, no va ser suficient.

Cal apuntar que en els darrers minuts el Barça ho va passar malament. Xavi va donar entrada a Ansu Fati i Dembélé, que també tornava després d'una lesió, i el Camp Nou es desfeia en aplaudiments. I encara que aquests es van convertir aviat en preocupació perquè els canvis del Mallorca van funcionar millor, finalment els locals es van emportar els tres punts.