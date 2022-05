El ministre Félix Bolaños ha afirmat aquest dilluns a primera hora que Espanya ha patit un atac extern usant el programa d'espionatge Pegasus als terminals del president del Govern i la Ministra de Defensa, Margarita Robles.









Els informes han estat elaborats pel Centre de Seguretat estatal i s'han verificat de moment, només els mòbils del president del govern i la ministra de defensa. Ara mateix segons el Ministre Bolaños la informació "constrastada que es coneix ara mateix és la facilitada" de fet ha admès que "ara mateix s'estan revisant tots els terminals de la resta de l'equip de govern i es posa a recerca judicial els 20 terminals intervinguts ílicitamente des de fa un any per espionatge d'una intrusió externa".





De fet a admès Bolaños " que s'han determinat que això es va produir fa 12 mesos, sabem que des de maig de 2021 i s'han vingut adoptat mesures al llarg dels últims mesos i una de les conclusions que reforcem tots els procediments de seguretat. La preocupació és una proecupación compartida per totes les institucions autonòmiques i locals i tot el coneixement que tenim es posarà a la disposició de tots donant les instrusiones perquè no es pugui vovler a produir una mica així al nostre país a ningú"





Seguirem informant...