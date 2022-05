Aquest dissabte a la nit s'ha produït una baralla amb matxets entre dos grups de joves al barri de la Plantera de Blanes . L'experta i ràpida intervenció de la Policia Local de Blanes ha estat clau per poder salvar la vida a un home que havia resultat ferit de gravetat durant la baralla, així com a la detenció del presumpte agressor, segons ha pogut saber CatalunyaPress a través de fonts municipals.





Els fets van tenir lloc quan passaven pocs minuts de les 9 del vespre. La Policia Local va rebre un gran nombre de trucades alertant que s'estava produint una baralla al barri de la Plantera. Segons relataven els testimonis dels ciutadans, els implicats a la baralla s'estaven agredint amb armes blanques de grans dimensions, tement per la vida d'un dels contrincants, ja que semblava que podria haver patit una amputació, amb abundant pèrdua de sang.





Immediatament, la Policia Local de Blanes va dirigir al lloc dels fets tres patrulles. La primera en arribar va informar sobre la gravetat de les lesions, va demanar els serveis mèdics necessaris, i va informar respecte la descripció del possible autor a la resta de unitats.





Policia Local de Blanes - Aj. de Blanes





Mentre no arribava l'assistència sanitària, el caporal i l'agent de la primera patrulla en arribar, que tenen la formació sanitària necessària, van comprovar l'abast de les lesions. Per això, l'agent de la Policia Local va començar a atendre el ferit per arma blanca, que sagnava abundantment a conseqüència dels talls amb l'arma blanca de grans dimensions que havia rebut a la mà esquerra.





El policia local li va aplicar un torniquet a l'alçada del bíceps per aturar l'hemorràgia abundant amb l'ajuda de material propi i els seus coneixements mèdics, i posteriorment les dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) alertades van continuar amb l'atenció, procedint a traslladar la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Paral·lelament, les altres patrulles de la Policia Local van identificar el presumpte autor de l'agressió, procedint a la seva detenció i escorcoll. Posteriorment, va ser traslladat a les dependències policials per a la instrucció de les diligències.





Felicitació per l'actuació dels agents a la intervenció sanitària i detenció





En reconeixement de l'excel·lent tasca desenvolupada, els agents de la Policia Local de Blanes rebran una felicitació per distingir la seva actuació a la intervenció sanitària i la detenció del presumpte agressor . Aquesta ha estat la segona vegada en poc temps que el mateix agent que va atendre la víctima de l'agressió ja havia aplicat els seus coneixements sanitaris.





Es dóna la circumstància que el 7 d'abril passat el mateix policia local ja ho va fer amb un motorista que havia patit un accident de trànsit. En tots dos casos, els sanitaris del SEM que han atès les víctimes han explicat que, si no és per la seva intervenció, les conseqüències haurien pogut ser molt més greus a causa de l'abundant pèrdua de sang que patien els dos ferits, havent contribuït a salvar-lo la vida.