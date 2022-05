Les obres del Camp Nou ja han estat aprovades i les grans constructores anhelen quedar-se amb el botí. El club xifra en 1.500 milions d'euros la transformació del seu estadi i la construcció del nou Palau Blaugrana i, segons ha publicat Vozpópuli, hi ha dues companyies que ja s'han acostat a Laporta i parteixen amb avantatge a la negociació per gestionar l'obra faraònica: FCC i Acciona.





Camp Nou





FCC té una àmplia experiència a les obres esportives. Han construït el Wanda Metropolità de l'Atlètic de Madrid i l'Estadi Cornellà-El Prat de l'Espanyol. La companyia de Carlos Slim, a més, està pujant per quedar-se amb l'obra dels pàrquings subterranis del Bernabeu.





De la mateixa manera, Acciona també ha apostat per quedar-se amb la reforma del Camp Nou. L'empresa de la família Entrecanales també ha realitzat obres històriques al futbol espanyol, com la construcció de l'estat de San Mamés de l'Athletic Club de Bilbao. Fonts del sector consideren que Acciona és una de les companyies amb més números per acabar quedant-se amb l'obra.





LA TEMPORADA 2023/24 FORA DE L'ESTADI





El FC Barcelona hauria de jugar la temporada 2023/24 lluny del seu estadi, un Camp Nou que en cas d'aprovar-se el referèndum de l'Espai Barça (19 de desembre de forma telemàtica) estaria en obres des del 2022 fins al 2025 i, en aquest període de quatre anys, obligaria a reduir l'aforament màxim i jugar aquesta campanya a un altre estadi dins de l'àrea de Barcelona.





"El pla actual és jugar a l'estadi a la primera temporada, amb el camp parcialment tancat. A la segona temporada el pla és anar fora i les altres dues tornar al Camp Nou amb el pla més perfilat. Anar a jugar fora, al ser a la segona temporada, encara tenim temps per decidir on", va aportar el director general del club, Ferran Reverter, en roda de premsa del referèndum de l''Espai Barça'.









Reverter va explicar que seria una cosa semblant al que va fer l'Athletic Club amb el nou San Mamés, amb el camp parcialment tancat . "L'assistència del soci seria rotativa, per a aquest primer any. El segon any, fins ara teníem més pressió per decidir on anar però encara estem

valorant. Ho decidirem en mesos", va manifestar.





"No sortirem del cercle urbà de la ciutat, no anirem a jugar a Girona, per exemple. Una

opció és Montjuïc, però hi ha altres solucions internes. L'alternativa de Montjuïc sempre hi és

aquí", va reconèixer Reverter.