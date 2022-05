ONZE @ep





L' ONCE ha renovat el cupó diari i oferirà a partir d'avui un premi més gran de 500.000 euros cada dia i augmentarà el nombre de premis amb nous conceptes de repartiment.





Sota el concepte ' Pels dos costats pots ser guanyador ', l'organització escomet aquesta reforma, que s'emmarca en una sèrie d'accions per modernitzar els seus productes de loteries, que es van iniciar tot just fa un mes amb novetats a l'Eurojackpot.





Aquests canvis tenen com a objectiu consolidar l'organització com el prestador més gran de serveis socials per a persones cegues i amb baixa visió del món, a més de traslladar la seva solidaritat a la resta de persones amb discapacitat a través de la Fundació ONCE.





Així, el nou cupó diari, que tindrà un preu de 2 euros , millora l'estructura de premis amb el que es coneix com a 'sorteig de repartiment', pel qual toca més i hi ha més premis. Així, cada dia repartirà 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat i 500.000 al número més la sèrie.





A més, estrena una "mecànica nova" al mercat espanyol del joc, atès que els premis toquen "del dret i del revés": 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), mentre que es genera un doble reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del premiat.





SI TENS BAIXA VISIÓ, VINE A L'ONZE





Aquest llançament coincideix amb la posada en marxa per part de l'organització d'una campanya informativa sota el lema 'Si tens baixa visió, vine a l'ONCE', per conscienciar la ciutadania de la seva acció al costat de persones cegues, però també dels qui mantenen alguna resta visual i encara no coneixen els beneficis d'afiliar-s'hi.





De fet, de les 70.000 persones afiliades a l'organització, amb prou feines el 15% té ceguesa total , mentre que la resta presenta diferents graus de baixa visió (igual o menys d'un 10% aproximadament) i rep serveis socials adequats a cada realitat, que els ajuden a gaudir duna vida autònoma.