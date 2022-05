La cartera de clients gestionada per Iberdrola a Espanya ha arribat als 21,2 milions de contractes a tancament del primer trimestre de l'any, fet que suposa un increment del 9% respecte al mateix període del 2021.





El 86% dels contractes d'Iberdrola ja són al mercat lliure /@Iberdrola







Així, Iberdrola es consolida com la primera elèctrica a Espanya per nombre de clients, després de superar a finals de l'any passat per primera vegada Endesa, propietat de la italiana Enel. En tercera posició es troba Naturgy.





Iberdrola també és la companyia líder en la ràtio de clients al mercat lliure, amb un 86% del total, més de 18 milions de contractes.





La liberalització del mercat elèctric espanyol, posada en marxa el 2003, va obrir la possibilitat que els clients triessin lliurement la contractació de la seva companyia elèctrica. La preferència pel mercat lliure s'ha intensificat davant de la pressió sobre els preus de l'electricitat provocada per l'encariment del gas natural.





Tot i aquesta situació, Iberdrola ha mantingut les condicions als seus clients a Espanya amb contractes a preu fix que no s'han vist afectats per l'encariment i la volatilitat dels preus del mercat majorista. Aquests contractes gaudeixen de preus entre un 30% i un 50% inferiors a la tarifa regulada PVPC, fixada pel govern. A més, Iberdrola és l'única companyia que compta, des del setembre del 2021, amb un pla estable de 5 anys per als seus clients.





En total, el grup ha estalviat 5.300 milions d'euros als seus clients a Espanya entre el 2021 i el 2022, gràcies al fet que aquests contractes fixos contemplen preus menors als registrats al mercat majorista els últims mesos.





D'aquesta manera, els clients domèstics d'Iberdrola han estalviat el 2021 i el 2022 al voltant de 2.100 milions d'euros en comparació amb el que haguessin hagut de pagar amb el preu regulat. En el cas de les administracions públiques i les empreses industrials, haurien pagat uns 3.200 milions d'euros més.





D'altra banda, la companyia també segueix augmentant la seva cartera de clients de solucions intel·ligents i ja ha superat els 9 milions de contractes.





Gràcies a la digitalització i a la inversió en innovació, Iberdrola comercialitza una àmplia gamma de productes i serveis que afavoreixen l'eficiència, l'estalvi energètic i la cura del medi ambient, com l'emmagatzematge d'energia, la bomba de calor, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica.