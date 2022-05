Fira Àpat - Aj. de Tarragona





Fira Àpat és la Fira Professional d'Alimentació i Gastronomia de Camps de Tarragona i Terres de l'Ebre que tindrà lloc els propers 7, 8 i 9 de maig al Recinte Firal de Tarragona. Una fira orientada als professionals i amants de la gastronomia catalana on productors i elaboradors agroalimentaris presenten els seus productes tant a professionals del sector com a consumidors finals.





Donada la gran acollida que van tenir el passat any, el Palau de Congressos repeteix la cita gastronòmica a Tarragona. La reconeguda xef especialitzada en alta cuina i rebosteria Gessamí Caramés serà la padrina de la fira i commemorarà la segona edició de Fira Àpat. Ella és la cara visible de la cuina a TV3 i amb el seu talent ajudarà a apropar el producte català a tothom.





Aquesta edició comptarà amb més de 70 expositors i dues zones amb 40 activitats on es podrà gaudir de showcookings, xerrades i tallers , entre els quals destaquen: masterclass de postres amb la padrina de l'esdeveniment, Gesamí Caramés; taller de peix de proximitat amb la Confraria de Pescadors de la Ràpita; masterclass amb Sergi de Maià, on es recuperarà la tradicional clotxa, popularment coneguda com a “cantonada de pa”, l'esmorzar típic del pagès de les Terres de l'Ebre. També visitarà Fira Àpat Pep Moreno, xef amb una estrella Michelin i recentment guardonat amb un Sol Guia Repsol 2022 pel restaurant Deliranto, i hi haurà un showcoking de la mà de DOP Arroz del Delta de l'Ebre.





Dilluns 9 tindrà lloc el Fira ÀPAT Experience Tarragona , la jornada més professional, que comptarà amb la primera trobada de dones per a l'alimentació catalana i el Fòrum de l'alimentació i la gastronomia de Tarragona, amb les ponències de destacats professionals i personalitats del sector de la zona de Tarragona.





Les entrades es poden obtenir de forma anticipada a través del web www.fira-apat.cat o es poden comprar a taquilla els dies de la fira.





Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona amb Tarragona Turisme i la col·laboració de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) i la Cambra de Comerç. També compta amb els patrocinadors Estrella Damm, Cafès Pont, Sumup i DOP Arròs del Delta de l'Ebre.





Dades de la Fira





Dates: del 7 al 9 de maig del 2022.





Espai: Recinte firal de Tarragona. Carrer Pompeu Fabra (al costat de l'estació de tren).





Horari:

Dissabte 7: de 16 a 21h.

Diumenge 8: de 11 a 20h.

Dilluns 9: de les 11 a les 19 h.