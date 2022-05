La relació d'Aitana Ocaña i Miguel Bernardeau, a la corda fluixa /@aitanax







La cantant Aitana Ocaña i l'actor Miguel Bernardeu travessen una crisi de parella, assegura Telecinco. Pel que sembla, estarien a punt de posar fi a la seva relació, segons han explicat fonts properes a la parella al mig esmentat.





Segons aquesta font, " no estan gens feliços " a causa d'un tema publicitari de la sèrie que tots dos estan rodant. "Estan malament perquè ell ha perdut molts contractes per culpa d'aquest contracte conjunt, té exclusivitat en aquesta sèrie. A Miguel ho ha afectat molt", ha declarat a Telecinco.





"Ell ho ha deixat tot per ella i diverses persones de l'equip de rodatge són testimonis del mal rotllo que hi ha entre ells. Miguel creu que la seva nòvia no s'està prenent res de debò aquest projecte, perquè ha d'actuar i hi ha certes mancances interpretatives. Per això s'estan replantejant la relació”, ha afegit.