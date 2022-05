Captura de les imatges captades per les càmeres de Viva la Vida /@Telecinco







Olga Moreno ha estat enxampada, una altra vegada, mentre parlava amb la seva mare per telèfon al mig del carrer creient que ningú l'escoltava. Però ha estat captada per les càmeres de 'Viva la vida' i des del programa han demanat la col·laboració d'un expert per poder llegir els llavis.





"No m'ho pot creure... Perquè això... Perquè jo estic farta d'això . És que això no pot ser. És que ho fan d'una manera que jo no entenc quins collons. Per què collons? Ho he de dir. Truca-li i li dius que mira, que no em coneix per parlar-ne més", diu Olga.







Després, continua: "Que em sembla, em sembla una cosa ja... Que a la família no li he fet res, i encara menys a l'altra. Doncs n'hi ha prou...". Cada vegada més enfadada, Olga Moreno segueix la seva conversa: "Vinga, és que és súper indignant. A Marta (Riesco) jo la vaig respectar sempre. I això és dolent, d'acord? Mama, però que no m'ho crec, no puc... "És que no m'ho pot creure, és que anem! Jo et dic que quantes n'hi ha més. Et dic que no n'hi ha més, tu et creus... Això és una pèrdua de temps", segueix.





"Però anem, no es quedarà així en aquest pla, ¡no! I sí que s'acabarà ara ja. Ara ja no estic contenta amb aquestes formes. Ja no. A part, ¡m'és igual!", conclou. .