Façana de l'edifici Ajuntament de Ripoll @ripoll.cat





L' Ajuntament de Ripoll ha declarat desert el contracte relatiu a les obres de rehabilitació de la planta baixa de la façana principal de l'edifici consistorial per no haver-se presentat cap licitador. Així consta en un document publicat al Portal de Contractació de la Generalitat i recollit, en exclusiva, per CatalunyaPress.





Les obres es focalitzarien en l'arrebossat del basament de la façana, la rehabilitació de la barana de les escales que constitueixen l'accés principal i la impermeabilització d'aquestes.







Segons l'article 150.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, l'òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment quan les propostes presentades no siguin admissibles o, com en aquest cas, no es presenti cap oferta.





L'Ajuntament del municipi de la província de Girona havia pressupostat les obres a 95.000 euros, IVA inclòs, però cap empresa ha volgut optar al contracte