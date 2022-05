Aragonès sobre l'espionatge a Sánchez i Robles: "La doble vara de mesurar és evident" /@EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha criticat que " la doble vara de mesurar és evident" respecte a l'independentisme , després que el Govern central hagi anunciat que el telèfon del president, Pedro Sánchez, i el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, van ser infectats amb el programari Pegasus.

“Sé què és sentir-se espiat, sentir vulnerada la teva intimitat i la teva acció política. No ho desitjo a ningú. Però la doble vara de mesurar és evident. Contra l'independentisme tot s'hi val”, ha subratllat aquest dilluns en diverses piulades recollides per Europa Press, en què ha garantit que continuen estant determinats amb arribar fins al final de l'assumpte.

El president del Govern ha sostingut que qualsevol espionatge polític és extremadament gravetat i que els independentistes estan avisant sobre assumpte des de fa dies "sense obtenir explicacions" del Govern central.

“Quan l'espionatge massiu és contra les institucions catalanes i l'independentisme, silenci i excuses. Avui, tot són presses. Cal assumir responsabilitats ja”, ha afegit Aragonès, que ha insistit que és urgent una investigació a fons amb una supervisió independent i assumpció de responsabilitats.

Ha acusat el Govern de Sánchez d'anar tard, perquè "per acció o per incompetència queden moltes preguntes per respondre", després que el ministre Félix Bolaños hagi anunciat que l'Executiu ha posat en coneixement de la justícia els informes tècnics en què es detallen les intrusions als mòbils de Sánchez i Robles.