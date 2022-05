Les autoritats d'Alemanya han indicat aquest dilluns que durant les últimes 24 no s'han confirmat morts per coronavirus, cosa que passa per primera vegada des del setembre del 2020, segons les dades facilitades per l'Institut Robert Koch.







L'organisme, l'ens governamental de control de malalties infeccioses, ha assenyalat a través de la seva pàgina web que durant les darreres 24 hores s'han detectat 4.032 casos, cosa que situa el total en 24.813.817.