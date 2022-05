Kiko Matamoros, destrossat: "Tinc la cara deformada" /@captira de pantalla d'un vídeo de Telecinco







Kiko Matamoros està al límit a Platja Fatal, on es troba per la seva participació a Supervivientes. El seu estat físic va de mal en pitjor: és ple de picades, vomita tot el que menja i té diarrea. Els seus companys en tenen cura, però cada vegada es troba pitjor, també anímicament. No aixeca cap.





El col·laborador de Sálvame ha de passar gairebé tot el temps estirat, rascant-se les picades, amb marejos i nàusees. Com dèiem, els seus companys ho vigilen tot el temps, per donar l'avís en cas que el seu estat de salut s'agreugi massa.





Cal apuntar que Matamoros ha estat atès per un metge, a qui li ha explicat com es troba de malament: He vomitat l'únic coco que he menjat, porto tot el dia amb diarrea i tinc les mans i la cara deformades per les picades. Estic destrossat i fart de tot”, li ha dit.