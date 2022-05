Dmitry Kiselyov, el periodista conegut com "el portaveu de Putin" @wikicommons





Dmitry Kiselyov, el periodista considerat com " el portaveu de Putin", va advertir al Regne Unit que Rússia pot llançar el míssil Satan-2 cap a Londres, seguit d'un coet submarí Posidó que provocarà un tsunami amb onades de 500 metres abalançant-se sobre les costes britàniques , segons recull el diari britànic Metro.





L'amenaça es va produir després que els mitjans russos afirmessin falsament que Boris Johnson va amenaçar el Kremlin amb un atac nuclear.







Kiselyov, va afirmar al seu programa d'entrevistes Vesti Nedeli: “Què passarà després de les paraules de Boris Johnson sobre un atac de represàlia contra Rússia? Per què amenacen la vasta Rússia amb armes nuclears quan són només una petita illa? L'illa és tan petita que un míssil Sarmat és suficient per ofegar-la d'una vegada per totes”.





“ El míssil rus Sarmat [també conegut com Satan-2], el més poderós del món… és capaç de… destruir una àrea de la mida de Texas o Anglaterra ”, va prosseguir el presentador.





A més, també va amenaçar de provocar un tsunami: "Una altra opció per submergir el Regne Unit a les profunditats del mar és el dron robòtic submarí rus Posidó . , de fins a 500 metres d'alçada".