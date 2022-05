Els treballadors de Zumosol de Palma del Riu, a Còrdova, porten tancats a la fàbrica des del passat 20 de novembre per tractar que Zumosol els escolti: “La fi de la nostra tancada serà quan ens reincorporin als nostres llocs o ens acomiadin amb les nostres corresponents indemnitzacions", explica a Pressdigital Fernando, portaveu dels empleats.





Els treballadors de Zumosol continuen tancats a la fàbrica: "Volem que ens reincorporin o ens acomiadin" / @Trab_Zumosol







Segons ha explicat a aquest mitjà aquest ex treballador de l'empresa, el passat 1 de setembre se'ls va informar "que Zumosol no volia seguir fent feines a la fàbrica i que buscaria un comprador". Per això, van comunicar als treballadors que necessitaven fer un ERTE de sis mesos, que es va dur a terme sense problemes. "Però com que no hi va haver comprador, van proposar fer un altre ERT que la Junta d'Andalusia va declarar il·legal" i per tant era Zumosol la que havia de fer-se càrrec de pagar-los. Però no va ser així.







"Als treballadors ens van comunicar que havien venut l'empresa però aquest comprador als 19 dies es va tirar enrere, va trencar el contracte i va començar el nostre calvari", explica Fernando. "Zumosol ens va donar de baixa el 10 de novembre. El dia 11 de novembre Central Andalusa de Gestió i Subministraments Plàstics (Cegeplas) ens va donar d'alta. Però en trencar contracte ens va donar de baixa una altra vegada, a la Seguretat Social només hem treballat amb ells un dia, perquè ens apareix la baixa el 12 de novembre, a partir d'aquell dia no estem donats d'alta amb cap de les dues empreses, però tampoc no hem estat acomiadats pel contracte de compravenda, que fins i tot posem en dubte que hagi existit", lamenta.





Amb tota aquesta situació, un total de 38 treballadors van decidir tancar-se a la fàbrica per reclamar-ne els drets. "Estem tancats a la fàbrica des del passat 20 de novembre. 133 dies. De moment hem rebut visites de molts polítics i hem acudit a reunions amb administracions públiques, però ningú acaba de fer res efectiu per nosaltres", declara.





Així doncs, assegura que “cadascú es busca la vida com pot”. L'únic que han aconseguit fins ara és “cobrar la paga per atur”, ja que al principi, en no haver estat acomiadats, no hi tenien ni tan sols dret.





Però no pensen rendir-se i, fins que Zumosol els escolti, els reincorpori als seus llocs de treball o els acomiada amb tots els seus drets i indemnitzacions per antiguitat etcètera, continuaran tancats a la fàbrica.