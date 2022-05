La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen @ep





La Comissió Europea ha enviat aquest dilluns a l' Apple un plec de càrrecs en què acusa formalment la companyia nord-americana d'abús de posició dominant per limitar a la tecnologia sense fils NFC les possibilitats per al pagament sense contacte 'Tap to Pay', cosa que a la pràctica suposa restringir la competència per afavorir al seu servei de pagament Apple Pay.





" Ens preocupa que Apple hagi alterat de manera il·legal la competència ", ha dit la vicepresidenta de l'Executiu comunitària responsable de Competència, Margrethe Vestager, en explicar l'opinió de Brussel·les després de la investigació preliminar que va iniciar el juny del 2020.





El sistema de pagament 'Tap to Pay' és un servei amb què els usuaris poden utilitzar un iPhone com a terminal de pagament en els seus negocis, de manera que els clients puguin utilitzar el seu iPhone per pagar únicament apropant el dispositiu mòbil.





Apple defensa la necessitat d'aquestes restriccions per raons de seguretat respecte a l'accés de dades dels usuaris , però Vestager ha avisat que la Comissió Europea "es pren la seguretat molt de debò" però en la seva investigació preliminar no ha trobat "cap prova que apunti aquest risc".