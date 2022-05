Els ciberdelinqüents, llestos per atacar durant la campanya de la renda: així t'has de protegir /@Pixabay

Els ciberdelinqüents aprofiten qualsevol ocasió per sostreure dades dels usuaris d'Internet i la campanya de la renda 2021 no n'és una excepció, expliquen des de El Mundo. Així, els criminals envien sms i correus electrònics als ciutadans amb enllaços a una pàgina web clonada. D'aquesta manera, sembla ser la real i els usuaris omplen les dades que se'ls sol·liciten.

Amb això, la informació queda en servidors automatitzats a què tenen accés els ciberdelinqüents. Per això, els ciutadans han de tenir cura i estar alerta: l'Agència Tributària, de moment, no sol·licita credencials bancàries per correu electrònic i tampoc no ho fa per missatges de text.

Cal apuntar que el phishing o l'enviament de correus electrònics de forma massiva és un dels mètodes preferits d'aquests criminals de la xarxa. En aquest cas, en referència amb la campanya de la renda, adjunteu un comprovant que cal solucionar amb l'Agència Tributària, on s'indica la data d'emissió i també el total a cobrar. Si bé el correu electrònic s'envia des del que sembla un domini oficial, conté moltes faltes d'ortografia que ens poden posar en alerta.

D'altra banda, també intenten enganyar mitjançant l'smishing o l'enviament de sms. També en aquest cas inclouen un enllaç que redirigeix a una pàgina clonada i, en omplir les dades, l'usuari dóna les dades als delinqüents.

A més, expliquen des de El Mundo que també s'ha creat una app falsa que es fa passar per l'original d'Hisenda i que, en descarregar-la, corromp el dispositiu mòbil.

Per protegir-se d'aquestes estafes, els usuaris han de tenir present que l'Agència Tributària no demana dades bancàries per email ni sms. A més, han de mirar amb atenció d'on procedeix el sms o el correu electrònic i verificar-ho. També es poden fixar en les faltes d'ortografia que, com hem esmentat, solen abundar en els missatges i els correus falsos.