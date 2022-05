Cocodril @unsplash





Una nena de 13 anys que es banyava en un riu va ser arrossegada sota l'aigua i assassinada per un cocodril . Nomatter Raymond havia anat al riu Hunyani a Zimbabwe per ajudar la seva germana de vuit anys a rentar els plats. Quan van acabar, Nomatter li va dir que els portés de tornada al llogaret Furawu mentre ella es quedava per banyar-se. Després d'uns minuts a l'aigua, un cocodril va sortir de l'aigua i va arrossegar l'adolescent, va informar l'Herald.





L'horror va ser vist per les seves amigues Lynette Mazowe, de 14 anys, i Angela Chiedza, de 12, que havien estat pescant a prop i van cridar demanant ajuda. Els vilatans es van afanyar a l'àrea i van començar una cerca, però no la van poder trobar.



L'inspector de la Policia Central de Mashonaland, Milton Mundembe, va dir que el seu cos va ser trobat dos dies després, uns 70 metres riu amunt . A més de les ferides profundes de les dents del cocodril a la cintura i l'esquena, un metge forense va descobrir que tenia un polze i una nina trencats a causa de la seva lluita amb el rèptil mortal.





"Si us plau, mantingueu-vos allunyat dels cossos d'aigua infestats de cocodrils, especialment dels joves", han demanat les autoritats.







A principis d'aquest mes, es va instar els vilatans en una àrea remota a deixar de recol·lectar aigua de la riba del riu després que sis persones fossin devorades per cocodrils famolencs. Els cocodrils van llançar atacs fatals contra humans entre el gener i el març enmig d'una onada d'atacs mortals. Les víctimes havien estat recol·lectant aigua quan els rèptils els van atrapar, arrossegant-los cap avall abans de menjar-se'ls.





Salum Bong'o, president del llogaret de Kimaramisale al districte de Dutumi, va dir que una de les víctimes havia estat el seu propi pare. Va dir en una conferència de premsa: “Les sis víctimes van ser atacades i devorades pels cocodrils entre el gener del 2022 i el març del 2022”.