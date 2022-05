Juan Ramón Amores era director general de Joventut i Esports al Govern de Castella-la Manxa quan, el 13 de novembre de 2015, va ser diagnosticat amb ELA, una malaltia sense cura que té una esperança de vida de tres anys.

Tot i això, malgrat ser jove, tenir un nadó de 22 mesos i patir esclerosi lateral amitròfica, una patologia progressiva del sistema nerviós que provoca danys al cervell i la medul·la espinal, impedint el control dels músculs, Amores no es va deixar vèncer. Set anys després compagina la seva feina com a alcalde de La Roda (Albacete) amb la lluita contra la malaltia. I recentment ha llançat al mercat, juntament amb la periodista Mar. G. Illán, el llibre Juan Ramón Amores, un idil·li amb la vida (un desafiament contra l'ELA), per tal de donar a conèixer la malaltia i recaptar fons per al seu investigació.

Des de Catalunyapress hem entrevistat Mar G. Illán, que és l'escriptora, i Juan Ramón Amores per conèixer més sobre la malaltia, sobre aquest alcalde que la pateix i sobre el llibre, que amb cada venda ajudarà a fer un pas més cap a la cura d'aquesta malaltia tan desconeguda.

Mar G. Illán i Juan Ramón Amores després d'una entrevista /@Mar G. Illán

Mar, va ser el mateix Juan Ramón Amores qui li va proposar escriure aquest llibre sobre la seva història amb l'ELA. Què va suposar per a vostè 'ser l'escollida' per fer-ho?

Responsabilitat i inquietud d'estar a l'alçada tant d'escriure un llibre com del cabal de confiança que Juan Ramón Amores estava dipositant en mi. M'estava demanant ser el seu altaveu, però alhora m'estava obrint les portes de la seva ànima, de casa, de la família i dels amics.

Al llarg de la carrera professional s'ha dedicat a tots els gèneres periodístics, sobretot a l'entrevista. Ha estat un repte, doncs, escriure aquest llibre?

Ha estat un gran repte professional, personal i emocional, perquè amb aquesta història recorres tot un arc d'emocions. He procurat documentar molt bé la història recollint molts testimonis in situ, però també volia aportar moltes altres veus de l'ELA. Així que el llibre ofereix relats d'altres malalts d'ELA molt coneguts pel seu exemple i la tasca de visibilització, com ara Juan Carlos Unzué, Jordi Sabaté, José Robles o Jorge Murillo. També parlen metges, investigadors o entitats tan importants per a la Comunitat ELA, com la Fundació Luzón, a través de la seva presidenta, María José Arregui.

Juan Ramón Amores i Jordi Sabaté /@Mar G. Illán

Què trobaran entre les seves pàgines els lectors que decideixin acostar-se a aquest llibre?

-Mar G. Illán: El codi d'un home que si existís un algorisme que mesurés les ganes de viure el rebentaria. L'interior de l'ànima d'una persona davant d'una situació límit, com és l'amenaça que plana sobre la seva vida després de conèixer que té ELA, una notícia que va rebre amb només 38 anys, al cim de la seva vida personal i professional.

-Juan Ramón Amores: Una aventura de vida, una història que sembla trista però que pretén ser exemple per a la gent que rep cops de la vida.

Mar G. Illán: “Cada mirada o veu que se sumi a aquesta lluita estarà escurçant metres en el camí cap a la derrota de la marxa macabra i letal de l'ELA.

Aquest llibre pot ajudar altres pacients diagnosticats amb ELA?

-Mar G. Illán: Sí, perquè com deia conté moltes veus, des de cuidadors a metges i altres persones que envolten els malalts amb ELA. Per tant, ofereix diferents visions, experiències, “solucions” i encaixos a una realitat cruel i complexa, però que es pot afrontar buscant moments de felicitat i empatia, malgrat tot.

-JR Amores: Sens dubte, perquè a banda d'ensenyar que es pot continuar vivint porta testimonis d'altres malalts i pacients, metges… També es reflecteix com afecta l'entorn quan es rep una notícia així.

A la població general que no senti motivació per llegir-lo, per què li dirien que ho fes?

-Mar G. Illán: Perquè pot ajudar qualsevol que afronti una situació d'adversitat, per una malaltia greu o per qualsevol altra circumstància de la vida. Perquè ajudaran a visibilitzar i conscienciar sobre una malaltia greu i amb això es podrà anar aconseguint més diners per a investigació i teràpies. Perquè cada mirada o veu que se sumi a aquesta lluita estarà escurçant metres pel camí cap a la derrota de la marxa macabra i letal de l'ELA.

-JR Amores: perquè el següent pot ser ell. Sembla que l'ELA només afecta els altres, com jo pensava, però em vaig adonar que aquesta malaltia és una loteria i si et toca sense comprar cap butlleta hauries de saber com afrontar-la.



Mar G. Illán llueix una samarreta amb el seu hashtag #HacenFaltaMásJuanras /@Mar G. Illán

Mar, què ha après d'Amores durant les hores de conversa amb ell per poder redactar la seva història?

He après a viure millor del que ho feia.

Si hagués de definir aquest home en tres paraules, quines serien?

Passió, intel·ligència i vida.

I sobre la malaltia en si, quins aspectes li ha descobert Amores que fins abans de parlar amb ell desconegués?

Coneixia l'ELA abans d'entrevistar per primera vegada Amores, però acostar-te a la realitat et permet ser testimoni presencial de la devastació física, humana i econòmica que comporta l'ELA. Hi ha un capítol que titulo: “La borsa o la vida, el xantatge de l'ELA”, perquè primer t'arruïna si vols continuar viu. I després et mata.







Des del primer moment tenien clar que els beneficis del llibre es donarien per a la investigació? No s'investiga prou?

-Mar G. Illán: Per descomptat que no s'investiga prou! Sempre dic que l'ELA sí que té cura, el que passa és que no es coneix. Crec que la lluita de malalts com Amores i com els que he esmentat abans ha canviat això i girarà també el guió de la investigació sumant fons amb les seves accions. En qualsevol cas, els drets d'autor s'han donat a Adelante CLM no només per a recerca, sinó per a teràpies i els fins que l'associació consideri, entre els quals hi ha la recerca. Tan important com descobrir la solució és atendre els qui hi són.

-JR Amores: No s'investiga prou i la ciència continua sent el primer sotop en què treure quan cal per a altres coses. Hi hauria d'haver un pacte d'Estat perquè fos intocable. La investigació també repercuteix al PIB del país, els científics que visquin a Espanya pagaran els seus impostos a Espanya.



Finalment, hi ha alguna manera, a banda de comprar el llibre, en què els ciutadans puguem ajudar Juan Ramón Amores i altres malalts d'ELA?

-Mar G. Illán: Sóc conscient que hi ha moltes realitats complicades, però qui vulgui sumar-hi és fàcil: cada conversa sobre ELA, cada euro donat o cada informació o acte compartits en xarxes socials o en qualsevol altre format ajuda a conscienciar, el primer pas per poder derrotar definitivament l'ELA. Un dels meus hashtag personals és #ELAvasaperder. En una societat civilitzada i del segle XXI, la realitat d'aquestes persones no ens hauria de deixar indiferents.

-JR Amores: Col·laborant amb qualsevol associació de pacients col·laboraran amb Juanra, però sobretot amb ells mateixos, perquè la fletxa pot assolir diana a qualsevol en qualsevol moment. No només cal col·laborar amb Juanra, també amb Unzué, Jordi Sabaté, Jorge Murillo, José Robles i així fins a les 4.000 persones que tenen ELA a Espanya avui.

Gràcies pel vostre temps.