Un home de 91 anys ha assassinat la seva dona i després s'ha tret la vida /@EP







Un home de 91 anys, antic professor d'una universitat japonesa, ha assassinat la seva dona, malalta de Covid-19, i després s'ha tret la vida.





Segons informa el mitjà La Repubblica, l'home hauria esclafat el crani de la seva dona, de 92 anys, en empitjorar la situació d'aquesta donada la infecció per coronavirus per evitar-li el patiment. Després, s'hauria ficat a la banyera per suïcidar-se clavant-se un ganivet a l'abdomen.





Pel que sembla, el fiscal compta amb dues cartes de comiat que presumptament va escriure el vell dirigint-se al fill que el matrimoni tenia en comú així com a la seva treballadora de la llar.