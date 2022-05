La Comunitat de Madrid començarà al maig a convocar processos de Funcionarització, l'única prova dels quals és un Qüestionari tipus test. Per això, Teresa Gálvez, funcionària de Carrera al Consorci Regional de Transports de la Comunitat de Madrid, ha volgut portar-li a l'opositor una guia amb tots els perills que el poden deixar fora.





Al primer dels dos Dossiers del Manual ' Com Opositar' , el dedicat als qüestionari tipus test, "es transmet la importància de gestió del temps, les penalitzacions, les trapes que 4 opositors, de diferents especialitats l'experta ha trobat en 20 anys de "clavar colzes" Gálvez descriu com "fer l'escala" i quins són els errors que et poden deixar fora de l'oposició, juntament amb tot allò que t'ajuda a la preparació d'aquesta prova, perquè abans de tocar un temari , estiguis en la millor posició, sigui quin sigui el procés de l'Administració pública que et presentis.









Totes aquestes eines, des de les personals a les tècniques, es poden trobar al Manual interactiu COM OPOSITAR.





Pots començar, és possible descarregar GRATIS dos dels vint-i-set Annexos del Manual de la pàgina web del Manual: www.comoopositar.com .





A més, l'editorial Autografia, www.autografia.es t'ho envia en 48 hores on tu vulguis a Espanya... a les illes, Ceuta i Melilla, una mica més.