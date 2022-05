Salut vacunarà contra el papil·loma humà també els nens /@EP







Catalunya inclourà la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nens que cursin 6è de primària, és a dir, d'11 a 12 anys, al calendari de vacunacions del proper curs escolar 2022/23. El Departament de Salut, pioner a l'Estat espanyol, ha posat en marxa aquesta mesura amb la voluntat de garantir la protecció davant de la infecció del VPH tant en nois com en noies i, per tant, per garantir l'equitat entre tots dos sexes.





Aquesta és la raó per la qual Catalunya ha iniciat el procés de compra de vacunes contra el VPH (nonavalents) per incorporar-hi la vacunació en nens. En total la compra per al curs vinent serà de 175.000 dosis, unes 70.000 per a ells, amb una inversió total d'uns 8,2 milions d'euros.





El VPH és una infecció de transmissió sexual (ITS) que s'estima que el 85-90% de les dones i dels homes sexualment actius adquiriran en algun moment de la seva vida . Fins ara, el calendari de vacunacions de Catalunya només recomanava la vacunació contra el VPH en nenes als 11-12 anys i en persones amb condicions de risc. I, per això, el 19 d'abril es va presentar la proposta de vacunació també per als infants, un cop es va comprovar l'evidència científica.





Així, doncs, de cara al proper curs hi haurà una nova actualització del calendari de vacunacions , que modificarà la que ja es va fer el 22 de març d'aquest any mitjançant l'Ordre SLT/46/2022.







Actualment, les vacunes administrades a Catalunya protegeixen contra 9 dels més de 100 tipus de VPH existents i representen el 90% de protecció contra el càncer de coll uterí i el 90% de les berrugues anogenitals.





La vacunació en nenes de sisè de primera va començar a implementar-se el curs 2007-08 i es va traduir en la disminució de més del 60% de la incidència de les berrugues anogenitals en adolescents entre 16 i 19 anys deu anys després. Aquesta vacunació, a més, ha provocat una protecció indirecta en nois i homes , amb la reducció d'un 4-6% de les berrugues genitals i la reducció de certs genotips, alhora que també ha donat protecció indirecta a noies i dones no vacunades .





A Catalunya, informen des del Departament de Salut, el 2021 el percentatge de noies que es van vacunar durant el curs 2020-21 va ser del 86%.