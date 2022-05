CCOO i UGT, dos sindicats que no connecten amb els treballadors

Els temps canvien i les necessitats també és lògic. Els sindicats no han estat capaços d'adaptar-se als nous temps i evolucionar , i si ho han fet, aquests canvis han generat dubtes seriosos quan s'han “deixat” convèncer pels governs de torn via subvencions, per en determinats moments estar callats. O quan es produeixen conflictes a les empreses i fan els ulls grossos. No estem explicant històries per no dormir, sinó constatant el que ha passat fins ara. Aquesta manera d'actuar ha fet que l'anomenada classe treballadora s'hagi vist decebuda amb els sindicats clàssics i s'han afiliat als nous que han anat sorgint, o senzillament han deixat de militar. No els representen, acostumen a dir.





Manifestació de l'1 de maig a Barcelona @ep





Aquest diumenge, després de dos anys sense sortir al carrer per la pandèmia, els sindicats tornaven a convocar els treballadors/es a les diferents manifestacions que, amb motiu del Dia dels Treballadors, cada primer de maig, fan per reivindicar els seus drets . Dividits com sempre, els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, anaven junts, els altres cadascun pel seu costat. La participació en aquest Primer de Maig ha estat molt inferior a la que preveien els convocants. Això demostra el poc predicament que tenen actualment, encara que s'atorguin la representació de tots els currants. El curiós de l'assumpte és que ministres del Govern estiguessin encapçalant la manifestació de Madrid, quan era al govern -i als empresaris també- als que anaven dirigides les seves reivindicacions. I no contents amb això, la vicepresidenta i Ministra de Treball, Yolanda Diaz, aprofitava l'ocasió per continuar treballant la seva candidatura, amb el vistiplau dels dos sindicats. Tota una operació de màrqueting que indigna més d'un. Marcelino Camacho, exsecretari general de CCOO va manifestar al seu dia que “ni ens van domar, ni ens van doblegar, ni ens domesticaran”, una frase que diu molt de com era. No sé què opinaria del que està passant ara al seu sindicat.





La transformació dels sindicats –que encara no han sabut situar-se al segle XXI– no ha estat possible, ni tenen la intenció de buscar-la. Actualment no hi ha líders sindicals de talla, cap dels actuals té la talla de Marcelino Camacho o Nicolas Redondo , dos sindicalistes de raça, indomables i generosos. Els actuals deixen molt a desitjar. UGT, té com a líder Pepe Álvarez , que porta dirigint el sindicat la barbaritat de 32 anys, dels quals 26 com a secretari de la UGT de Catalunya -abans estava en altres càrrecs de primera línia- i 6 al capdavant de la UGT a nivell estatal. Tot un rècord que crec que ningú no havia aconseguit fins ara. Va dir que va arribar per “modernitzar” el sindicat. Amb tants anys al capdavant parla de renovació? Sol passar que els que haurien de fer un pas al costat al sindicat solen dir que volen renovació I per què no comencen per ells mateixos? Un dia li van preguntar a Nicolas Redondo si l'honradesa té un preu, i va contestar: “Jo crec que no, no ho ha de tenir. És una frase molt feta, però és important mirar-se al mirall i no avergonyir-se, crec que val la pena”.





Quan els sindicats viuen de les subvencions dels governs, els favors es paguen, i pensar que la gent no se n'assabenta, és simplificar molt les coses. La resposta la tenen a la punxada d'aquest diumenge, on la poca assistència és un senyal d'alarma que es repeteix des de fa un temps. La solució està només a les mans. Si no, la decepció i les crítiques continuaran pujant….