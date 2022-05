El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre @ep





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha comparegut després de l'Assemblea General de la patronal per presentar cinc punts amb què pretenen acabar "la incertesa econòmica" de Barcelona.





"M'agradaria que amb la meva intervenció, amb què vull fer una descripció realista de la situació actual en uns moments d'una conjuntura econòmica amb grans incerteses, m'agradaria, deia, que sortíssim amb ànim constructiu i actitud optimista, perquè crec que tenim la prou per superar els reptes que tenim davant”, ha afirmat Sánchez Llibre.







Per aquest motiu, des de Foment han decidit “posar sobre la taula” les següents consideracions:





1) Combatre ideològicament i amb arguments, que els tenim, la política de decreixement econòmic impulsada per la Sra. Ada Colau





- Des de Foment han intentat parlar, negociar i consensuar, amb l'alcaldessa Ada Colau la mobilitat de Barcelona, les modificacions de la via Laietana, les 'superilles', les Zones de Baixes Emissions, “però el resultat ha estat molt negatiu, impossible cap tipus d'acord. L'alcaldessa ha optat per la judicialització, que ha estat l'únic camí per defensar els nostres interessos empresarials”, afirma la patronal





- Denuncien el tarannà "autoritari, arrogant, poc democràtic i ideològicament sectari", d'Ada Colau, afegint que es defensaran "allà on calgui, perquè estem segurs que tenim raó, com s'ha demostrat amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel que fa a les Zones de Baixes Emissions, malgrat que l'alcaldessa continuï recaptant aquestes sancions il·lícites, anul·lades per l'alt tribunal de Catalunya”.





2) Una nova reformulació de la Transició energètica industrial i prioritzar la reindustrialització de Catalunya per arribar al 25% del PIB al 2030





- Des de Foment han plantejat a les administracions públiques, l'Estat i la Generalitat, defensar revisar, reformular i repensar la transició energètica industrial, “perquè sigui justa, competitiva i eficient”, ha afirmat Sánchez Llibre.





- De la mateixa manera, demana estudiar l'ampliació dels terminis de tancament de les centrals nuclears (2027-2035) “perquè tots sabem que no es podran complir, i malauradament Catalunya té la dependència d'aquesta energia que és actualment del 55% ".







- Insta el Govern de la Generalitat a accelerar el ritme de desplegament de les energies renovables i revocar la doble imposició del CO₂ per evitar la deslocalització de la indústria i especialment de la petroquímica de Tarragona.





- Demana elaborar una estratègia conjunta entre els agents socials i econòmics i les administracions públiques de Catalunya, aprofitant els Fons Nexts Generation, per reindustrialitzar Catalunya i que el seu PIB industrial al 2030 representi el 25% del PIB català impulsant la indústria 4.0.





- De la mateixa manera, demanen a la UE prioritzar la reactivació de l'interconnexionat de gas MIDCAT entre Espanya i França amb el finançament dels fons europeus, i que Espanya es converteixi a l'HUB gasístic del sud d'Europa.





3) Creació d'un ecosistema fiscal competitiu, acompanyat d'unes reformes de les administracions públiques perquè siguin eficients





- Per a Foment " curt termini és indispensable que el Govern de l'Estat deflacti l'IRPF d'acord amb la inflació". "Això no és abaixar els impostos, sinó que evita estar enganyant els contribuents (el primer trimestre Hisenda ha recaptat 10 milions de més per la inflació). Deflactant i retornant via IRPF l'excés de recaptació als contribuents, evitaríem pèrdua de poder adquisitiu de els salaris", afirma Sánchez Llibre.





- Demana també eliminar l'impost de patrimoni per ser confiscatori (pendent de sentència del Tribunal Constitucional) i harmonitzar a la baixa de l'impost de successions i donacions.





- Elaborar un Pla Estratègic de lluita contra l'economia submergida “per aflorar 10 punts del PIB en 4 anys”, afirma el president de Foment. "Això representaria un increment fiscal del 3,5% del PIB (33 milions d'euros) i aflorarien 1,5 milions d'assalariats", sentencia.





- Finalment, exigeixen "la reforma de les administracions públiques, modernització, digitalització i eficiència amb les despeses públiques representatives, que representaria, segons CEOE, un estalvi de 60 milions d'euros".





4) Consolidar l'ecosistema de startups a través de Tech Barcelona





- Sánchez Llibre ha demanat “fer de Barcelona una de les millors ciutats del món”. Recorden que, segons The Telegraph (The Best City of the Earth) “ja ho és” i “cal consolidar-ho”.





- De la mateixa manera, demana convertir Barcelona en una ciutat més atractiva a nivell internacional des de la perspectiva d'inversions tecnològiques i d'innovació.





- "Hem de potenciar i reforçar l'ecosistema de starups, motor de talent, de capital i de futures empreses tractores que avui representen un ecosistema al voltant de 1.900 startups, per arribar al 2030 a 50 UNICORNIS. Tech Barcelona és un gran instrument per aconseguir aquest objectiu", ha afirmat Sánchez Llibre.





5) Impulsar la concertació i reforçar la cohesió social





- "En moments d'incertesa la concertació social és fonamental per garantir la cohesió social", ha assegurat el president de Foment, que assenyala que la institució "a través de l'Institut d'Estudis Estratègics, ja fa temps que defensa un nou contracte social a Europa per reduir les desigualtats socials".







- “La concertació social, necessària per evitar conflictes, ha d'anar presidida per la prudència Així ho fem des de Foment”, ha conclòs.