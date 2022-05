El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha anunciat que el telèfon del president del Govern, Pedro Sánchez , i el de la ministra de Defensa, Margarita Robles , han estat infectats amb el programari Pegasus. La notícia ha caigut com una bomba i ha fet aflorar moltes preguntes sobre com ha pogut arribar a passar una cosa així. ¿Espanya és tan feble com a estat que és possible espiar el president del Govern i els seus ministres? Quan va saber l'Executiu? Què passava a Espanya quan es va produir l'espionatge? Moltes preguntes que necessiten resposta i, per això, a CatalunyaPress intentarem desgranar les claus.





Pedro Sánchez amb Margarita Robles @ep





L'ANUNCI





En una compareixença a primera hora d'aquest dilluns, Bolaños, amb la ministra Portaveu, Isabel Rodríguez, ha assenyalat que el Govern ha posat en coneixement de la justícia dos informes tècnics del Centre Criptològic Nacional (CCN), adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), on es detallen l'espionatge.





El ministre ha destacat que s'han produït dues intrusions al telèfon mòbil del president del Govern el maig del 2021 i una intervenció al mòbil de la ministra de Defensa el juny del 2021 . "No hi ha proves de cap intrusió posterior a aquestes dates", ha afirmat, alhora que ha assenyalat que el programari Pegasus permet accedir al contingut dels telèfons mòbils. Bolaños ha assegurat que l'Executiu ha tingut "coneixement ple" dels fets aquest diumenge.







POT HAVER MÉS MINISTRES AFECTATS





Durant la seva exposició davant dels mitjans, Bolaños ha relatat que la intervenció il·legal d'aquests telèfons "s'ha comprovat durant una verificació que encara està en marxa i que arribarà a tots els membres del Govern". "Estem informant de fets que estan contrastats i que són fefaents. No són suposicions. Són uns fets de gran gravetat que confirmen que s'han produït intrusions en àmbits aliens a les institucions estatals i fora de la llei", ha afirmat el ministre.





En aquest sentit, Bolaños ha assegurat que " existeix constància que el programari Pegasus ha estat utilitzat de manera il·lícita en, almenys, 20 països i que entre les víctimes d'aquestes intervencions es troben governs, personalitats de la societat civil de diferents àmbits, informadors, persones de diferent naturalesa".





QUÈ PASSAVA A ESPANYA QUAN ES VA PRODUIR EL ROBATORI D'INFORMACIÓ?





Maig de 2021 va ser un mes que com a mínim es podria qualificar com "enrenou". Mentre el Govern continuava gestionant les conseqüències de la pandèmia del Covid-19, es va produir una crisi migratòria sense precedents. Prop de 8.000 immigrants van creuar la frontera de Ceuta en què es va considerar una resposta del Marroc a l'acollida per part de l'Executiu espanyol del líder del Front Polisario i president de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), Brahim Gali.





Des de Moncloa van decidir deixar entrar Gali, que es trobava greu després d'haver contret Covid-19, i el Marroc ho va interpretar com una amenaça a la sobirania del seu territori.





El mateix mes, Pere Aragonès va assumir la presidència de la Generalitat de Catalunya, aconseguint que ERC tornés a governar al territori per primera vegada des de Josep Tarradellas. Alhora, es va activar el mecanisme per concedir els indults als líders del procés.





A Madrid, Ayuso va consolidar el seu lideratge i va guanyar les eleccions amb una àmplia majoria, donant el tret de sortida al Via Crucis de Pablo Casado.





QUI POT HAVER UTILITZAT PEGASUS?





El programari Pegasus és israelià i no es comercialitza amb països suposadament hostils. És a dir, ni Rússia ni la Xina tenen aquest tipus d'eina ni la necessiten, ja que tenen els seus propis programes per fer espionatge.





En aquest sentit, només els països "amics" d'Israel que poden haver fet servir Pegasus per espiar Espanya -és un programari que només poden comprar els estats-. Països com el Marroc, l'Aràbia Saudita, els Emirats, Mèxic o qualsevol aliat europeu.





AGENTS EXTERNS





"Volem que la justícia investigui per conèixer tota la veritat i per això hem posat a la seva disposició tota la informació de què disposem", ha explicat Bolaños en la compareixença, alhora que ha subratllat: "En una democràcia plena com la nostra, únicament estan facultats per fer intervencions organismes oficials i sempre amb autorització judicial”.





Per tant, el ministre sosté: "És evident que estem davant d'intervencions il·lícites i externes". Així, ha anunciat que la informació, que ja ha estat transmesa als tribunals, es complementarà amb tota la que vagi llançant la investigació que està en curs fins a conèixer "tota la veritat".





A preguntes dels periodistes, Bolaños ha insistit que l'Executiu té "l'absoluta seguretat que és un atac extern i que és una infecció externa ", perquè a Espanya "totes les intervencions es produeixen per organismes oficials i amb autorització judicial" . "En aquest cas, que no hi ha hagut cap de les dues circumstàncies, tenim la seguretat, no tenim cap dubte que és una infecció externa", ha recalcat.