L'Ajuntament de Barcelona, el Foment del Treball, el Pimec, i els sindicats CC.OO. I UGT de Catalunya han anunciat aquest dilluns en un acte al Saló de Cent la signatura del primer Acord de Barcelona per Cuidar la Salut Mental al Treball , una iniciativa oberta a l'adhesió d'empreses i organitzacions de la ciutat.





El Consell Assessor de Salut Laboral de l'Ajuntament ha impulsat la iniciativa en el marc del pla de salut mental 2016-2022 de la ciutat, i inclou 10 compromisos de les parts sobre la matèria i 10 mesures específiques del consistori adreçades a les empreses ia la ciutadania .





Les recomanacions van acompanyades d'un catàleg de recursos per a empreses, professionals de la salut laboral, treballadors i ciutadania, així com mesures específiques municipals com una campanya de sensibilització o un banc de recursos d'experiències i bones pràctiques, entre d'altres.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha subratllat que tenir o no tenir una ocupació i les condicions d'aquesta són determinants de la salut i "cal comprometre's" amb entorns laborals segurs que condicionen la salut mental i el benestar emocional de les persones, segons la primera edil.





Per això ha celebrat la feina "conjunta" dels agents socials, i que Barcelona sigui "el primer ajuntament" que lidera un acord d'aquestes característiques, amb l'objectiu que aquest proliferi i més organitzacions se sumin a la iniciativa.





"Per tenir una societat millor i una ciutat millor, hem de tenir empreses millors, hem de tenir llocs de treball millors, i hem de tenir un temps de qualitat", ha plantejat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.





Collboni, que ha recordat el compromís de la ciutat amb l'ocupació de qualitat, ha celebrat tenir una taxa d'ocupació "de les més altes d'Espanya", fent referència a les últimes xifres conegudes, i també una taxa d'atur de les més baixes d'Espanya, segons ell.









TREBALL COORDINAT

Per al director de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, César Sánchez, aquest document suposa el compromís de treballar "de manera coordinada" en aquest àmbit, i ha defensat que l'actiu més important de les empreses en són els treballadors.





En la mateixa línia, el vicepresident de Pimec, Àlex Goñi, ha remarcat que l'acord ha de "portar la felicitat a la gent" i ha manifestat la voluntat de continuar-hi treballant.





La membre de la comissió executiva de CC.OO. Aurora Huerga, que també ha intervingut en nom d'UGT, ha sostingut que l'acord "posa sobre la taula aquelles qüestions que moltes vegades han estat ocultes" i ha alertat que les condicions de treball són determinants per a la salut laboral.









PREMI IGNASI FINA

El Premi de Salut Laboral Ignasi Fina 2021 ha reconegut en la 14a edició al Departament de Persones del Grup Bon Preu pel seu projecte "Protecció de les persones i garantia del servei", que s'ha imposat entre els altres dos projectes finalistes del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i de Suara Serveis.





La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, ha ressaltat que els tres projectes finalistes, seleccionats entre les 14 empreses candidates al Premi Ignasi Fina, “tenien molt present la mirada dels treballadors essencials”, durant l'acte de lliurament del guardó.





La responsable del servei de prevenció del Grup Bon Preu, Natàlia Cabrerizo , ha explicat alguns dels aprenentatges de l'etapa de gestió de la pandèmia com escoltar i preguntar molt, comunicar i informar els treballadors per reduir la incertesa i la inseguretat. destaca també l'aprenentatge que suposa aplicar mesures i revisar-les.