El Departament d'Educació del Govern Basc ha anunciat als sindicats la seva intenció de convocar 2.545 places en els processos de selecció per a la consolidació de personal i de 1.812 places més en les Ofertes Públiques d'Ocupació (OPE) ordinàries, segons ha informat ELA, que considera que aquestes xifres són “insuficients”.





El sindicat ha explicat, a través d'un comunicat, que a la reunió de la mesa negociadora celebrada aquest dilluns, el Departament d'Educació ha afirmat que "no superarà" la normativa sobre processos selectius aprovades per l'Administració central per al personal docent .





ELA ha indicat que el Govern Basc els ha traslladat la seva intenció de convocar 2.545 places en els processos de selecció per a la consolidació de personal i de 1.812 places més en les OPE ordinàries, unes xifres que --segons ha denunciat-- "disten molt de garantir la consolidació".





El sindicat ha explicat que si es té en compte que a l'educació pública d'Euskadi hi ha 13.000 docents temporals, amb el nombre de places plantejades pel departament “la temporalitat no es reduirà en cap cas al 8%”. "No es compliran, per tant, les directrius donades des d'Europa; i se seguiran cronificant els nivells de temporalitat superiors al 41% que pateix el professorat", ha criticat.









DECISIONS "UNILATERALS"

A més, ha acusat Educació de "no defensar les seves competències" i d'"aplicar mimèticament" la normativa estatal sobre processos selectius. Alhora, ha criticat que el departament "segueix prenent decisions unilaterals, sense cap mena de negociació amb els representants dels treballadors".





Davant d'aquesta manera d'actuar, ELA ha reclamat a Educació "que defensi un marc normatiu propi i les seves competències plenes", i que "no avali el Reial decret i la resta de directrius imposades des de Madrid, que no garanteixen la consolidació".





D'altra banda, ha demanat al departament que negociï amb la representació dels docents "processos garantistes propis" per a la consolidació dels 13.000 professors temporals de l'educació pública.





Segons el parer d'ELA, aquests processos haurien d'incloure "un mínim de 10.000 places", i la fase d'oposició no hauria de ser eliminatòria en el cas de concurs d'oposició. També proposa que el temps treballat al cos corresponent sigui un mèrit

determinant.









MOBILITZACIONS

El sindicat s'ha concentrat davant de la seu del Govern Basc, a Vitòria-Gasteiz , per denunciar aquesta situació i reclamar al Departament d'Educació una negociació "per garantir la consolidació" dels 13.000 professors interins.





A més, la central sindical ha engegat una recollida de firmes i continuarà impulsant mobilitzacions i iniciatives en defensa de les seves propostes.