Membres de la Mesa del Parlament --excepte de la CUP-- han cobrat dietes per desplaçament durant aquesta legislatura malgrat utilitzar el cotxe oficial, encara que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va renunciar a aquestes indemnitzacions al gener i la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), també ha renunciat a una part, han informat fonts parlamentàries a Europa Press.













Segons ha publicat el diari 'Ara' després d'una petició de transparència davant del Parlament, fins al 28 de gener tots els membres de la Mesa --excepte l'exdiputat 'cupaire' Pau Juvillà-- van acumular 463 viatges i mensualment van cobrar quantitats entre els 1.414 euros --per als diputats de Barcelona-- i els 1.839 euros.





Fonts de la Presidència de la Cambra catalana han informat a Europa Press que Borràs va renunciar a la seva assignació al gener, després de constatar que els grups no havien aconseguit un acord sobre la tributació d'aquestes assignacions.





Les mateixes fonts ressalten que des dels inicis de la legislatura Borràs ha volgut impulsar aquesta regularització de les dietes, i que “en veure que no s'havia resolt, va decidir renunciar-hi.

Així, en total Borràs va fer 235 viatges amb cotxe oficial i va cobrar les dietes assignades als diputats que viuen a Barcelona.









ERC I PSC

Segons fonts republicanes, des de principis d'any Alba Vergés cobra les dietes de la corona de Barcelona però no les que corresponen a Igualada (Barcelona), que és on viu: manté unes "dietes reduïdes perquè no sempre utilitza el cotxe oficial" i els efectes de la seva decisió es van retrotraure al 14 de juny, quan va arribar a la Mesa, han informat fonts republicanes.





Per la seva banda, el secretari quart de la Mesa, Ruben Wagensberg (ERC), va fer 8 viatges amb cotxe oficial i va cobrar les dietes de la corona de Barcelona.





Arran del cas, ERC ha insistit que reclama un acord polític per modificar el sistema retributiu del Parlament, i per això alerten que cal una majoria parlamentària que ara mateix no existeix "per falta d'acord fins i tot dins d'alguns grups parlamentaris", subratllen les fonts republicanes.





Des del PSC, la viceprimera secretària Lluïsa Moret ha recordat en roda de premsa aquest dilluns que la Mesa està treballant en una modificació i un nou model de retribucions, i ha defensat que els funcionaris i els diputats del Parlament han de tenir el dret a una remuneració digna i acord amb les seves responsabilitats, però no "privilegis".





Tot i això, fonts socialistes no s'han pronunciat sobre si la vicepresidenta segona de la Cambra, Assumpta Escarp, i el secretari primer de la Mesa, Ferran Pedret, han utilitzat el cotxe oficial i han cobrat dietes per desplaçaments.





A més, fonts de Junts han assegurat que la secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula, va cada dia al Parlament al cotxe particular i que el cotxe oficial l'ha utilitzat "per anar a actes en representació institucional" de la Cambra.









CUP

En roda de premsa aquest dilluns, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha titllat el cas d'"escàndol" i ha recordat que el seu grup parlamentari va presentar fa més d'un mes una proposta perquè les dietes tributin sobre el que cobren els diputats. és a dir, que no es compensi amb fons del Parlament--.





"Cap membre de la nostra candidatura ha fet ús en cap cas de cotxes oficials", ha afegit.