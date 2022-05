El president del grup Unides Podem, Jaume Asens, en imatges d'arxiu @ep







El líder del grup parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens , ha avisat aquest dilluns que la legislatura "es posarà difícil" si el Govern no es compromet amb la claredat i dóna explicacions sobre l'espionatge amb el programari Pegasus .





"La legislatura depèn de la capacitat que tingui el Govern de comprometre's amb la claredat, donar explicacions i desfer-se de l'herència del PP. Si no és capaç de trencar amb aquesta inèrcia de les clavegueres de l'Estat, la legislatura es posarà molt difícil" , ha alertat Asens en una entrevista a TV3.





Ha concretat que la legislatura no només perillarà amb els socis d'investidura al Congrés, sinó també amb Unides Podem, i també ha afirmat que "no és casualitat" que s'hagi espiat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al moment a que es discutia la investidura de Pedro Sánchez i els indults, i creu que hi pot haver raons polítiques darrere.