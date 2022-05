El president de Foment del Treball Josep Sánchez Llibre, en imatge d'arxiu







El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha fet una crida a “combatre ideològicament i amb arguments” la política de decreixement econòmic que assegura que impulsa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





Ho ha dit aquest dilluns durant la seva intervenció a l'Assemblea de la patronal, on ha lamentat la política de "menys cotxes, menys turisme, menys hotels, no a l'Hermitage, no a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat" del consistori barceloní .





"Continuarem lluitant contra l´obsessió de l´alcaldessa a dificultar l´ús del cotxe particular, elèctric o de combustió, de manera arbitrària", ha dit, i ha afegit que aquesta política atenta contra la llibertat individual.





Ha assegurat que des de la patronal s'ha intentat negociar amb l'Ajuntament plans com ara la modificació de la Via Laietana o la Zona de Baixes Emissions (ZBE), però que "l'alcaldessa ha optat per la judicialització", i ha recordat la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) respecte a les ZBE.





"Tots volem ciutats més pacífiques i agradables, però aquests canvis requereixen molt de consens, paraula inexistent al vocabulari" de Colau, ha dit.









DEPENDÈNCIA DE LES NUCLEARS

Sánchez Llibre ha recordat que actualment el 55% de l´energia que es consumeix a Catalunya procedeix de les centrals nuclears i ha demanat estudiar l´ampliació dels terminis de tancament d´aquestes infraestructures, que "no es podran complir".





També ha demanat al Govern "accelerar el ritme de desplegament de les energies renovables" i revocar la doble imposició del diòxid de carboni per, segons ell, evitar la deslocalització de la indústria.





Ha reclamat una estratègia conjunta per aprofitar els fons Next Generation per aconseguir que la indústria sigui el 25% del PIB català el 2030.





Així mateix, ha demanat a la Unió Europea la reactivació del gasoducte Midcat i que "Espanya es converteixi en el hub gasístic del sud d'Europa".









FISCALITAT COMPETITIVA

El president de la patronal ha demanat al Govern la creació d?un ecosistema fiscal competitiu i que deflacti l?IRPF d?acord amb la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris, entre altres mesures.





Ha posat èmfasi en la necessitat de reforçar el sistema de startups de Barcelona per assolir els 50 unicorns el 2030.





Ha subratllat la necessitat d'un nou contracte social a Europa per reduir les desigualtats i evitar "discursos radicals que tensionin l'opinió pública".