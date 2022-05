Els bombers de la Comunitat de Madrid intervenen a Leganés per acumulació d'aigua i calamarsa en via pública @ep







El Servei de Bombers de la Comunitat de Madrid ha gestionat aquest dilluns un total de 29 expedients relacionats amb la forta tempesta de granissat que ha descarregat a primera hora de la tarda al sud-oest de la regió, principalment a les localitats de Leganés i Móstoles.













En concret, la tempesta de pluja i calamarsa ha arrencat poc després de les 14 hores a la zona sud-oest de la regió, entrant per Villaviciosa, i s'ha desplaçat per la zona sud fins a entrar a Madrid per la zona de Getafe.





Com a conseqüència de la pedregada, els efectius dels Bombers de la Comunitat han realitzat un total de 16 intervencions com a conseqüència de la pluja i la calamarsa, que ha deixat de caure cap a les 16 hores, segons les dades aportades a Europa Press per un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.





Els principals incidents s'han registrat a les localitats de Leganés i Móstoles, encara que cap ha revestit gravetat i han estat resultes majoritàriament de forma ràpida.





Fonamentalment han estat relacionats amb inundacions en via pública, garatges i domicilis per anegament de clavegueres i embornals i acumulació d'aigua que ha format bosses.





A Leganés també s'ha registrat la caiguda del mur d'un xalet, encara que no s'han registrat ferits ni desperfectes més grans. Igualment, algunes de les intervencions també han estat motivades per la caiguda de branques a la via pública.