Bandera de la UE.- Arxiu @ep





La Unió Europea busca salvar les diferències entre els Estats membres per sancionar les importacions de petroli rus com a part de la sisena ronda de sancions contra Moscou, després que en una reunió de ministres d'Energia extraordinària Polònia hagi reclamat més mesures i Alemanya i Àustria hagin assenyalat que "estan llistes" per vetar el cru rus.









"Un nou paquet està efectivament en curs de preparació però no va ser el tema del dia, segueixen les discussions aquesta setmana i hi haurà informació els propers dies ", va dir la ministra d'Energia francesa i presidenta de torn de la UE, Barbara Pompili, al terme de la reunió extraordinària a Vint-i-set.





A la seva entrada a la trobada extraordinària de ministres d'Energia de la UE, la ministra de Clima i Medi Ambient polonesa, Anna Moskwa , ha fet una crida als Estats membre per implementar sancions al petroli i al gas rus "immediatament", cosa que ha assenyalat és "totalment necessari" i que s'ha d'incloure al proper paquet de sancions.





"El primer pas és el petroli i després el gas. Nosaltres apostem per fer-ho junt", ha incidit la titular de Clima i Medi Ambient polonesa davant dels mitjans, que ha rebutjat complir amb el decret rus de pagar les compres de gas en rubles i ha apel·lat a la "solidaritat" per imposar sancions al gas del Kremlin. "Estem força orgullosos d'estar a la llista de països hostils per a Putin ", ha remarcat.





També Alemanya i Àustria han expressat que "estan llestes" per aplicar sancions al petroli de Moscou, dos països, a priori, amb reticències d'incloure el sector energètic al paquet de sancions per la seva alta dependència dels combustibles fòssils russos.





El ministre d'Afers Econòmics i Acció Climàtica alemany, Robert Habeck, ha posat en relleu que Alemanya "està llesta" per imposar un veto al petroli rus, després de dos mesos de feina en què el país ha aconseguit reduir la dependència del cru de Moscou , passant del 35% al 12%.





Per part seva, la titular de Clima, Medi Ambient i Energia austríaca, Leonore Gewessler, ha manifestat que Àustria està "llista per participar en l'embargament al petroli si la Comissió i els països que hi participen estan preparats per introduir-lo".





La comissària d'Energia, Kadri Simson, ha explicat en arribar a la trobada extraordinària que la Comissió Europea està treballant en el proper paquet de sancions i ha recordat que aquest dimarts tindrà lloc una reunió del Col·legi de Comissaris, en què podria haver novetats a aquest sentit.





La UE treballa perquè el sisè paquet de sancions inclourà el petroli rus, encara que encara s'ha de determinar si es tractarà d'un embargament total a les importacions o d'algun tipus d'aranzel comercial ja que, sense anar més lluny, el Govern d'Hongria, ha destacat aquest dilluns que no donarà suport a les sancions a les importacions de petroli i gas, una decisió que requereix unanimitat per part dels Vint-i-set.





"La postura d'Hongria sobre les sancions de petroli i gas a Rússia continua sense canvis: no les donem suport", ha assenyalat el portaveu de l'Executiu hongarès, Zoltan Kovacs, a Twitter.

El cinquè paquet, adoptat a principis d'abril, va incloure un embargament a les importacions de carbó rus, tocant per primer cop el sector energètic.





Sobre les noves sancions, la comissària d'Energia ha destacat que la Comissió Europea treballa al proper paquet tenint en compte que "des del moment en què Rússia ha decidit aturar el subministrament de gas a Polònia i Bulgària ha decidit no ser un proveïdor de confiança" i ha insistit que el decret rus que obliga a pagar en rubles el gas "és un intent de dividir la Unió Europea".





En un pas més, ha exposat que Moscou podria aplicar altres talls de subministrament de gas, després del de Polònia i Bulgària, però ha detallat que “hi ha plans de contingència” i que els Estats membres tenen “rutes alternatives de subministrament”.