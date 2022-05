Personal sanitari administrant vacunes.- Arxiu @ep





Ja és oficial, malgrat la retirada de la màscara en interiors i la fi del confinament per als infectats, aparentment encara no han acabat les campanyes de vacunació contra el Covid.





Així ho ha determinat la US Food and Drugs Administration, que ha avalat una segona dosi de reforç de Moderna i Pfizer amb l'objectiu de protegir la població contra un quadre greu de la malaltia.





Aquestes campanyes estarien obertes a tota la població encara que especialment adreçades a aquells que representen un perfil de risc davant de la malaltia. A Espanya, concretament, s'han posat 94.404.832 vacunes contra el coronavirus i 40.414.329 persones ja han rebut la pauta completa obligatòria , segons dades del Ministeri de Sanitat.

















EL PERFIL DELS RECEPTORS D'UNA QUARTA DOSI

Tant Moderna com Pfizer han establert que aquesta segona dosi de reforç, l'aplicació de la qual ha de fer-se 4 mesos després de la darrera dosi , seria necessària en perfils de pacient com:









Majors de 12 anys amb un estat de salut immunocompromès en haver rebut un trasplantament d'òrgans o estar patint qualsevol tipus de càncer

Majors de 50 anys





Tot i l'aval de la FDA, aquesta quarta vacuna només estarà disponible per a la població una vegada hagi estat autoritzada per les autoritats sanitàries.





Pel que fa a Espanya, la Comissió de Salut Pública va acordar el mes de gener passat que les persones immunodeprimides rebessin una quarta dosi de la vacuna contra la COVID-19 als cinc mesos de l'última.





"Les persones que van rebre dosis addicional de vacuna ARNm per estar incloses al Grup 7 o ser persones que reben tractament amb fàrmacs immunosupressors rebran una dosi de record als 5 mesos de l'última dosi", explicava el Ministeri de Sanitat.





OPINIONS DISCONFORMES DES DE MADRID

Aquest abril passat el viceconseller d'Assistència Sanitària i de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero , advertia que una quarta dosi de la vacuna contra el Covid-19 podia no ser eficaç per reforçar la immunitat davant del SARs-CoV- 2 .





El viceconseller d'Assistència Sanitària i de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero.- Arxiu @ep







" De vegades, per estimular sempre amb el mateix antigen, amb la mateixa vacuna, no aconseguim la resposta i en aquest sentit també hi ha evidència" , indicava en declaracions a 'Onda Madrid'.





En aquest sentit, el màxim responsable del Pla Covid a Madrid ha recordat que l‟efecte protector de les vacunes va disminuint segons passa el temps, fonamentalment per al‟element greu que és l‟ingrés al‟hospital.





"Al cap dels sis mesos de la dosi de reforç, el risc d'ingrés hospitalari augmenta un 24% i un 39% als nou mesos" , ha recordat Zapatero, que ha incidit que això podria suggerir que al grup poblacional de més grans, per sobre de 80 anys, podria ser necessària aquesta dosi de reforç. "Però, compte, perquè també hi ha evidència que una quarta dosi pot tenir un efecte anòmal en el sistema immunològic" , alertava per recordar que podria ser ineficaç.