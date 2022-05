L'actor i director Antonio Banderas, a l'estrena de 'Company' amb el seu equip a Barcelona @ep





L'actor i director malagueny Antonio Banderas ha tornat aquest dilluns a Barcelona per a l'estrena de la versió que dirigeix del musical de Stephen Sondheim 'Company' al Teatre Apolo de la capital catalana, que ha descrit com “una referència del teatre musical a nivell mundial".





En declaracions als mitjans prèvies a l'estrena, Banderas ha recordat l'autor de 'Company', Stephen Sondheim --mort el novembre del 2021--, a qui ha lloat per plasmar-hi "les complexitats i profunditats que pot tenir el teatre tradicional ".





Ha explicat que la reflexió de l'obra permet endinsar-se en les relacions de parella, i en la capacitat o incapacitat de l'ésser humà per comprometre's, ja que el protagonista Bobby creu que comprometent-se perd més que guanya, en paraules de Banderas, una cosa que encaixa amb el context actual, en què "el matrimoni està en determinada crisi".





Banderas ha assegurat que el problema de salut que va patir el va fer recollir espelmes i "descobrir quines eren les coses veritablement importants que volia fer", i per això va tornar a Màlaga i es va retrobar amb el teatre.





També ha reivindicat la importància del teatre en un moment en què sembla que aquelles coses que no estan gravades amb una càmera "no existeixen", i ho ha descrit com un art efímer en què un grup de persones li explica una història a un altre, del estirada, sense talls.





Ha posat en valor Barcelona perquè els seus actors tenen "un nivell molt alt" i ha assegurat que nou dels 14 actors que apareixen a l'obra són catalans i ha assegurat que Bobby no és per a ell un personatge fàcil, per això necessitarà cert engranatge.





Ha insistit que la companyia "és històrica" i ha qualificat d'extraordinari el seu món femení, i ha destacat l'actriu Marta Ribera, amb qui ha assegurat que té plans professionals dels quals encara no en pot parlar.









L'OBRA

Es tracta de la primera producció en castellà d'aquesta comèdia musical, i compta amb un repartiment format per Anna Moliner, Roger Berruezo, Marta Ribera i Lydia Fairén i una orquestra de 14 músics dirigits per Arturo Díez-Boscovich.





L'argument segueix les trobades entre Bobby, un "solter d'or", i persones del seu entorn --els seus amics ja aparellats i les dones amb què Bobby surt--, cosa que el portarà a reflexionar sobre els pros i els contres d'assentar una relació, però s?arriba a plantejar si aquestes trobades succeeixen de veritat o són un somni i la projecció de les seves frustracions.





L'obra es representarà fins al 12 de juny, i la producció ha destacat la "increïble i envoltant" escenografia, que compta amb una plataforma giratòria a l'escenari.





En paral·lel, el Teatre Tívoli de Barcelona acull també el musical 'A Chorus Line', que l'actor malagueny produeix i codirigeix amb Baayork Lee, i que es podrà veure fins al 15 de maig.