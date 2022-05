Edmundo Bal, Juan Marín, Inés Arrimadas i Rocío Ruiz, en una imatge de setembre de 2021 @ep







La Fira de Sevilla serà aquest dimarts escenari d'una imatge significativa dins del procés d'elaboració de les llistes de Ciutadans (Cs) al Parlament d'Andalusia per a les eleccions del 19 de juny.













De la comitiva de Cs per assistir a diferents recepcions al Reial de la Fira, que comanden la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, i el vicepresident de la Junta d'Andalusia i coordinador autonòmic de Cs, Juan Marín , formarà part la consellera d'Igualtat , Polítiques Socials i Conciliació, Rocío Ruiz.





De Ruiz s'ha publicat aquest dilluns, segons una informació d'Abc, que podria encapçalar la llista de Cs per Cadis, una de les circumscripcions amb més possibilitats que aquest partit aconsegueixi un escó.





Ruiz va ser cap de llista a les eleccions de 2018 per Huelva. Aquesta informació no la confirmen diferents fonts consultades, encara que una d'aquestes traslladen que mentre que altres fonts reconeixen que “si es fa aquesta proposta”, Ruiz “estaria encantada” amb la possibilitat de liderar la llista gaditana.





Fonts properes a la direcció autonòmica de Cs apunten que "serà el Comitè Autonòmic el que faci la proposta i l'Executiva Nacional decidirà".





A les eleccions del 2018 va ser Sergio Romero el cap de llista per Cadis. Romero ha estat portaveu de Cs al Parlament d'Andalusia i fins ara era vicepresident tercer de la Cambra autonòmica, i per a aquesta cita electoral ja va comunicar a la direcció la negativa a formar part de les candidatures.





"Sens dubte Rocío Ruiz ha fet una magnífica feina, sempre ha mostrat la seva disponibilitat i és un gran actiu per al projecte", traslladen les fonts de la direcció sobre la figura de la consellera d'Igualtat, que públicament ha exercit un paper de replicant a les diatribes de Vox contra la violència de gènere i els menors estrangers no acompanyats.





"Queda una setmana per tancar les candidatures", indiquen fonts sobre la pressa a anar concretant el cap de llista de Cs, que admeten que la imatge conjunta de Arrimadas i Marín a la Fira de Sevilla "és una forma d'escenificar que hi hagi entesa" , encara que relativitzen que aquest dimarts es pugui fer un anunci en aquest sentit.





Altres fonts minimitzen que Ruiz vagi a la comitiva d'Arrimadas i Marín a la Fira de Sevilla, de la qual també formen part la presidenta del Parlament, Marta Bosquet, i la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís.





"S'escenifica que Rocío Ruiz és consellera, és de Ciutadans i acompanya també la presidenta del partit en la visita a la Fira", han apuntat aquestes fonts.





Aquest dissabte Cs anunciava la celebració d'eleccions primàries a Màlaga per a l'elecció del cap de llista per aquesta circumscripció, una exigència que marca el Reglament d'aquest partit per a les eleccions generals, autonòmiques i europees, "sempre que el cens electoral d'afiliats a la respectiva circumscripció electoral sigui superior a 350 afiliats".





Les candidatures a Màlaga es poden presentar des de diumenge passat, 1 de maig, i finalitza aquest dimarts. La campanya s'estendrà fins al 4 de maig i la votació serà a la mateixa jornada.

La setmana passada es va fer pública tant la renúncia de Sergio Romero a formar part de les llistes com el fet que quatre diputats més renunciaven fins i tot a la militància. Eren els casos de Maria del Mar Sánchez, Raúl Fernández, Emiliano Pozuelo i Javier Pareja.





El procés d´elaboració de llistes de Cs s´emmarca en un panorama de sondejos a la baixa amb les expectatives d´aquest partit, que traslladen la rebaixa de la seva representativitat actual, de 21 escons fins als 2 diputats que li assignava l´últim sondeig del Centre de Estudis Andalussos (Centra), relatiu al primer trimestre d'aquest any, o fins a la desaparició del Parlament andalús.





En aquests moments aquesta formació encara no ha revelat ni el calendari per a l'aprovació de les seves candidatures ni el procediment per fer-ho.





La resta d'integrants de la llista, a partir dels caps de llista, es confecciona amb una proposta que el Comitè Autonòmic fa al Comitè Executiu, “que decidirà de manera definitiva”, segons determina la normativa interna.





La Llei 1/1986 Electoral d'Andalusia estableix que el termini màxim de presentació de candidatures a les eleccions al Parlament d'Andalusia conclou el 16 de maig, ja que fixa una forquilla de presentació de candidatures a la Junta Electoral d'Andalusia que oscil·la entre els 15 i 20 dies posteriors a la dissolució i convocatòria d'eleccions, publicada aquest dimarts, dia 26, al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA).