Els nens són més exigents que les nenes fins i tot abans de néixer, segons un nou estudi de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) , que conclou que, per tant, esbrinar el sexe d'un nadó durant l'embaràs podria suposar millors oportunitats a la vida .





Els embarassos de nadons barons són més propensos a patir complicacions, possiblement perquè creixen més ràpid al ventre matern i necessiten més nutrients i oxigen que els subministrats per la mare a través de la placenta, l'òrgan temporal que s'adhereix a la paret de l'úter durant l'embaràs per ajudar el fetus a créixer i desenvolupar-se.





Ara els científics han descobert que el sexe del fetus pot afectar el funcionament de la placenta, juntament amb factors com l'obesitat materna induïda per la dieta i l'estrès, després d'estudiar els embarassos en ratolins de laboratori, segons publiquen a la revista 'Biology of Reproduction'.





Al voltant d'una de cada deu dones pateix trastorns a l'embaràs, com la restricció del creixement fetal i la preeclàmpsia -una malaltia d'hipertensió arterial que posa en perill la vida de la mare i el nen-, però poden ser difícils de predir i tractar .





La nova investigació suggereix que dissenyar plans de tractament individualitzats i animar les dones embarassades a realitzar canvis en el seu estil de vida en funció del sexe dels nadons per néixer podria tenir beneficis per a la salut dels seus fills al llarg de tota la seva vida, i suposaria la fi de la tradició d'esperar fins al naixement del nadó per saber si és un nen o una nena.





"Sovint els pares no volen saber el sexe del nadó perquè volen que sigui una sorpresa. Però conèixer el sexe ajudaria a identificar si un embaràs pot tenir més risc que un altre, perquè sabem que algunes condicions de l'embaràs, com la preeclàmpsia i la restricció del creixement fetal, poden ser més freqüents en les dones que porten nadons homes que en les dones”, adverteix la doctora Amanda Sferruzzi-Perri, membre del St John's College, que va dur a terme la investigació amb el seu equip del Departament de Fisiologia, Desenvolupament i Neurociència de la Universitat de Cambridge al Centre de Recerca de Trofoblasts.





"No sabem al cent per cent a què cal, però podria estar relacionat amb el fet que els nadons homes creixen més ràpid dins de l'úter", apunta la doctora. "Així que pot ser que les seves demandes de nutrients i oxigen subministrats per la mare a través de la placenta es limitin fàcilment, de manera que el bebè pot no estar rebent tot el que realment vol i necessita per créixer a la seva màxima capacitat. És possible que la capacitat de resistència a l'estrès oa les males condicions de l'embaràs sigui menor que, per exemple, la de les femelles, que tenen menys necessitats".





A la revista 'Acta Physiologica' apareix un segon estudi realitzat en col·laboració amb altres investigadors d'institucions de tot el món, que demostra com l'obesitat materna induïda per la dieta modifica les estructures de la placenta i afecta el creixement del nadó, fins i tot provocant alteracions en funció del sexe dels fetus.





El creixement del fetus depèn de la funció de la placenta, que requereix energia dels mitocondris, compartiments especials de les nostres cèl·lules que ajuden a convertir l'energia presa dels aliments en energia que les cèl·lules poden utilitzar com a combustible.





Els investigadors han descobert que, en un embaràs normal de ratolí, la placenta respon de manera diferent segons es tracti d'un fetus femení o masculí, i funciona millor amb els fetus femenins més lleugers que amb els masculins més pesats. "La placenta té una habilitat sorprenent per canviar-ne la forma i el funcionament", explica Sferruzzi-Perri.





"Això es pot veure en múltiples nivells, des de la manera com es formen les cèl·lules a la placenta, els seus gens i proteïnes, fins als seus mitocondris. Tot això pot canviar en resposta a diferents tipus de senyals, ja sigui en una mare que ha estat menjant una dieta ensucrada i greixosa, o en un embaràs en què hi ha rivalitat entre els germans quan hi ha més d'un nadó, però el que crec que és probablement l'aspecte més nou és que la manera com la placenta s'adapta sembla dependre de si el nadó és nen o nena", afegeix.





Els estudis demostren la importància de dissenyar teràpies específiques per sexe per a la insuficiència placentària i les anomalies del creixement fetal, així com intervencions o teràpies personalitzades sobre l'estil de vida de les embarassades obeses.





"Les dades que hem anat generant al laboratori ens han demostrat que cal tenir en compte el sexe del nadó a l'hora de controlar un embaràs", destaca la doctora. "Per tant, potser els tractaments s'hauran d'adaptar en funció del sexe del nadó".





Els científics ja saben que el risc masculí i femení de patir malalties com la diabetis de tipus 2 i les malalties cardiovasculars depèn del sexe: els homes tendeixen a tenir més incidència de totes dues.





"Si part d'això es deu a l'exposició a les primeres etapes de la vida és una àrea clau que persones com jo i altres estan realment ansiosos per tractar d'abordar. Una de les maneres de fer-ho és en ratolins utilitzant condicions ambientals, com la obesitat induïda per la dieta, que està molt estesa a tot el món, fins i tot al món en desenvolupament, on la urbanització fa que les dones tinguin més accés a dietes ensucrades i greixoses que abans", afegeix Sferruzzi-Perri.





L'experta ressalta que “cada vegada tenim més dades sobre el que cal mesurar a la mare durant l'embaràs, com el seu índex de massa corporal inicial, el seu creixement, el seu pes gestacional, però també cal tenir en compte el sexe del fetus.





Els metges solen tenir en compte el sexe quan observen les imatges de l'ecografia, perquè és un factor important per determinar el creixement del fetus”. “No obstant, fins ara no sabíem com es determinava; com podia interactuar amb l'entorn de la mare o la manera com s'estava produint l'embaràs", reconeix.







"Els nostres estudis proporcionen més informació al metge perquè pugui prendre decisions més informades sobre com gestionar l'embaràs. Pot ser que una dona que tingui un nadó necessiti adoptar unes condicions de vida diferents de les d'una dona que porti una nena" .





En l'actualitat, hi ha molt poques maneres de tractar les dones amb complicacions en l'embaràs, a banda del repòs al llit, els consells dietètics o el part prematur, a causa dels riscos que els fàrmacs travessin la placenta i afectin òrgans concrets del fetus, que són molt sensibles.





Els científics intenten ara pensar en maneres de dissenyar tractaments que només arribin a la placenta. "Aquestes teràpies augmentarien el funcionament de la placenta, com es desenvolupa, fins i tot com, a nivell dels seus mitocondris, produeix energia per donar suport al creixement del fetus", explica SferruzziPerri.





"Gran part d'aquest treball de base ens reforça la idea que la placenta és fonamental per a un resultat saludable de l'embaràs, i que el sexe del fetus és important. Però si observem els diferents tipus de gens, proteïnes i mecanismes cel·lulars, podríem identificar objectius que podrien ser com a biomarcadors i dirigir-se específicament a la placenta per millorar els resultats de les mares i els seus nadons", conclou.