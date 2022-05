Zona coneguda com a Cala Cristall a Coves de l'Almanzora.- Arxiu @ep







Dues persones han estat rescatades aquest dilluns pels serveis d'emergència després de patir una caiguda en una zona de barranc a Cuevas del Almanzora, a la província d'Almeria, segons ha informat en un comunicat el servei Emergències 112 Andalusia.





El telèfon d'Emergències 112 ha rebut l'avís d'auxili al cap de les cinc de la tarda per dues persones que havien patit una caiguda per un barranc d'uns 20 metres d'alçada en una zona coneguda com a Cala Cristal.





Com que es tracta d'una zona de difícil accés, se sol·licitava l'ajuda dels serveis d'emergència per rescatar-los.





Des del 112 es va mobilitzar llavors els Bombers del Llevant almerienc, el Centre d'Emergències Sanitàries 061, la Guàrdia Civil i la Policia Local, que han procedit al rescat dels dos ferits; en concret, un home i una dona.





Tots dos han resultat ferits, ella amb possible trencament de clavícula i turmell, i han estat evacuats a l'hospital de Huércal Overa (Almeria), segons han detallat des del 112.