L'eurodiputada del PNB, Izaskun Bilbao, en imatges d'arxiu @ep







L'eurodiputada del PNB, Izaskun Bilbao, ha donat suport aquest dilluns a la creació de llistes transnacionals que permetin a les properes eleccions que 27 diputats europeus siguin elegits per ciutadans de tota la Unió i designar el president de la Comissió. A més, s'ha oposat a imposar percentatges que permetin "excloure de l'Eurocambra la representació de nacions que també són europees".













Davant les crítiques dels que consideren que aquesta proposta aprofundeix en el centralisme europeu, Bilbao ha respost que “centralistes són els que s'oposen cap amunt a més Europa i reneguen cap avall de la seva pròpia diversitat”.





Segons ha informat el PNB, l'Eurocambra ha debatut aquesta tarda un informe per harmonitzar la legislació electoral per als comicis europeus als estats membres i especialment per propiciar la posada en marxa d'una llista transnacional mitjançant la qual la ciutadania de tots els estats podrà triar 27 eurodiputats i visualitzar clarament la seva influència en la designació del president de la Comissió Europea.





El primer projecte proposava, a més, que per participar en el repartiment d'escons les candidatures havien d'assolir almenys un 3,5% dels vots a nivell estatal, però finalment el topall només s'aplicarà als països (Alemanya, França i Itàlia) que trien més de seixanta diputats.





De fet, el paràgraf desè de l'informe parlamentari "lamenta que la major part de les minories nacionals i lingüístiques no estiguin representades, per regla general, al Parlament Europeu; assenyala, sobre això, la barrera efectiva que suposen els llindars electorals per als partits que representen comunitats minoritàries que es presenten en circumscripcions nacionals úniques o en circumscripcions grans i densament poblades; minories nacionals i lingüístiques reconegudes", ha indicat el PNB.





En aquest èxit ha estat decisiu el treball del Partit Demòcrata Europeu en què s'integra EAJ-PNV. A les darreres setmanes la web d'aquesta formació va publicar un article d'Izaskun Bilbao subratllant el compromís d'aquesta formació en pro d'aquesta posició.





Izaskun Bilbao, que ja va mostrar la seva decepció quan aquest intent va fracassar en la legislatura passada, ha mostrat el seu suport a les llistes transnacionals "des de la legitimitat de representar aquí una formació obstinada a construir la Unió des de baix, de propiciar que el País Basc tingui aquí la veu, el reconeixement i el paper que de jugar en una Unió de la que som fundadors”.





"Ho vam anar perquè apostem des del principi a construir-la integrant tota la seva diversitat. Per això ens oposem als percentatges que poden deixar fora nacions i cultures que són europees", ha afegit.





Des de la perspectiva dels jeltzales, “les llistes transnacionals només tenen avantatges. No resten res als estats. Només sumen i aportarà aire fresc a un Parlament al qual ajudaran a evitar que es reprodueixin aquí debats nacionals. grans grups del Parlament". "Ens acosten a més a la ciutadania perquè europees i europeus han proposat aquesta reforma a la COFoE. Perquè la gent vol triar el president de la comissió, la manera que té d'expressar que creu en un demo europeu", ha afegit.





Des de la reivindicació de l'europeisme d'EAJ-PNV, Izaskun Bilbao ha insistit a garantir que l'Eurocambra sigui reflex de tota la diversitat europea, de construir-la de baix a dalt, però a més ha destacat la utilitat d'aquestes llistes transnacionals que enforteixin, per dalt , la nostra voluntat de conviure i cooperar. Això significa viure units en la diversitat”.





"Per això, --ha finalitzat-- parlar de centralisme referint-se als poders de la Unió és simplement una broma. Els centralistes són els que s'oposen cap amunt a més Europa i reneguen cap avall de la seva pròpia diversitat".