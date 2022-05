El Tribunal Suprem dels Estats Units vol il·legalitzar l'avortament /@Pixabay

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha votat en privat per anul·lar la històrica decisió de Roe versus Wade, que va reconèixer per primera vegada el dret de les dones a l'avortament sense restriccions durant el primer trimestre de l'embaràs, un precedent legal que es porta utilitzant al país des de 1973.

En un document de 98 pàgines, escrit pel jutge Samuel Alito, la majoria de membres del Tribunal Suprem haurien decidit anul·lar la històrica decisió, que estableix el dret constitucional a l'avortament, la qual cosa podria transformar el panorama de la salut reproductiva de milions de dones als Estats Units, segons un esborrany filtrat per 'Politico'.

El jutge Alito ha qualificat aquesta decisió com "equivocada" i ha assenyalat que el contenciós, que ha encès els debats polítics als Estats Units durant més d'una generació, ha de ser decidit pels polítics, i no pels tribunals, segons ha explicat la cadena nord-americana CNN.

"La conclusió ineludible és que el dret a l'avortament no està profundament arrelat a la història i les tradicions de la nació", descriu el text, afegint que "és hora de fer cas a la Constitució i retornar el tema de l'avortament als representants electes del poble", tal com ha recollit la cadena CNBC.

En més de dues dotzenes d'estats conservadors, els legisladors han preparat projectes de llei que prohibirien o restringirien l'avortament si el Suprem decideix anul·lar Roe versus Wade, segons ha explicat el diari 'The New York Times'.

Inspirats per la norma de Texas, són diversos els estats controlats pels republicans en els quals s'han presentat textos de prohibició o restricció de l'avortament, encara que ha estat l'estat d'Idaho el primer a donar-li llum verda després d'obtenir 51 vots a favor i 14 en contra, per la qual cosa les dones no podran avortar en aquest estat a partir de la sisena setmana d'embaràs.

Considerada una de les normes més controvertides i restrictives ja que fomenta la delació entre els ciutadans particulars a canvi d'una recompensa, la llei d'Idaho va més enllà i premia amb fins 20.000 dòlars --10.000 dòlars més que a Texas-- a aquells familiars d'un "bebè no nascut" que denunciïn la clínica o a tota aquella persona o col·lectiu que ajudi la dona a avortar.

Amb aquesta nova llei, a més, el personal sanitari que participi en la interrupció d'un embaràs a l'estat d'Idaho podria enfrontar-se a una pena d'entre dos i cinc anys de presó si és declarat culpable d'un "avortament criminal". No obstant això, a diferència de la llei de Texas, la norma aprovada en Idaho sí inclou excepcions per violació i incest.

Aquesta filtració de 'Politico' es produeix precisament quan el projecte de llei d'Idaho està sobre la taula del governador republicà, Brad Little. La signatura està a l'espera de la decisió d'un tribunal federal d'apel·lacions pel que fa a una altra norma similar a Mississipí.

El president dels Estats Units, Joe Biden, es va pronunciar sobre el cas Roe contra Wade. "Estic preocupat per la decisió del Suprem de permetre que S8 (la llei) romangui en vigor a la llum de les importants conseqüències que té per a les dones a Texas i a tot el país, i per a l'estat de dret", segons va dir al seu moment en un comunicat de la Casa Blanca.

L'estat de Texas va aprovar la llei al setembre basant-se en l'anomenat "batec del cor fetal", que sovint és abans que la dona sàpiga que està embarassada. No hi ha una excepció per violació o incest, encara que sí que n'hi ha una per "emergències mèdiques".

REACCIONS



La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, i el líder de la majoria en el Senat, Chuck Schumer, han declarat en un comunicat conjunt que si aquest informe és exacte, el Tribunal Suprem "està preparat per infligir la restricció més gran de drets en els últims cinquanta anys, no solament a les dones sinó a tots els nord-americans".

"Els vots informats dels jutges designats pels republicans per anul·lar Roe versus Wade es considerarien una abominació, una de les pitjors i més nocives decisions de la història moderna", han dit.

Per la seva banda, la directora executiva de Planned Parenthood Federation of America, Alexis McGill Johnson, ha assenyalat que aquesta opinió filtrada "és aterridora i sense precedents". "Confirma els nostres pitjors temors: que la Cort Suprema està preparada per acabar amb el dret constitucional a l'avortament", ha afegit.

Després de la decisió, s'han registrat protestes davant de l'edifici del Tribunal Suprem demanant la sortida d'Alito davant una filtració que no té precedents segons els estàndards de confidencialitat del tribunal superior.

Segons ha explicat la cadena CNN, fins que es publiqui una opinió final, al mes de juny o juliol, Roe versus Wade segueix sent la llei del país. Els jutges poden, i ho han fet en el passat, canviar els seus vots després que es distribueixin aquests primers esborranys.

Segons ha destacat 'Politico', els tres jutges designats pels demòcrates, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor i Elena Kagan, estan treballant en una o més dissidències, mentre que no és clar el vot del president del Tribunal Suprem, John Roberts, i si s'unirà a una opinió ja escrita o redactarà la seva pròpia.

Així mateix, segons el citat mitjà de comunicació, els altres jutges designats pels republicans haurien votat al costat d'Alito en la sessió celebrada entre els jutges després d'escoltar els arguments orals el passat mes de desembre.