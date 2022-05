L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no es presentarà a la reelecció per ser president de Junts al congrés que el partit celebrarà el 4 de juny a Argelers (França).





"Ara cal, al meu entendre, que el partit tingui una nova presidència. Que participi permanentment de les reunions executives, que participi a fons de les decisions polítiques que calgui prendre. Per això no presentaré la meva candidatura a la renovació de la presidència del partit, encara que m'agradarà molt i em sentiré honrat de poder acomiadar-me com a president de manera presencial, al vostre costat", ha dit en una carta a la militància.





A l'escrit, assegura que Junts és el seu partit i anuncia que l'executiva ha acordat convocar el congrés de la formació el 4 de juny , en què es triarà la nova direcció.