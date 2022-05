Un expolicia de Filadèlfia ha estat acusat d'assassinat per disparar i matar un nen de 12 anys per l'esquena durant una caòtica persecució a principis de març. Les autoritats van dir que Edsaul Mendoza, de 26 anys, va disparar a Thomas "TJ" Siderio tot i saber que estava desarmat.





La policia, que va iniciar una persecució "tàcticament poc sòlida", creia que un amic de Sideri estava involucrat en el robatori d'una arma. Mendoza va ser arrestat diumenge.





Tomas Siderio @gofundme



Segons una presentació dels fets publicada pel fiscal de districte de Filadèlfia, Mendoza formava part d'un grup de quatre agents vestits de civil que van perseguir Siderio i un amic de 17 anys -identificat als documents judicials com "NK"- el passat 1 de març. Els oficials creien que NK estava "connectat tangencialment" a un cas de robatori d'armes de foc.





Quan van intentar detenir els dos barons, Mendoza i tres agents més estaven dins d'un cotxe sense identificació policial i "un tret es va escapar", trencant una de les finestres del darrere, va afegir la presentació. En sentir l'estrèpit, els menors van sortir corrents. Mendoza va baixar de la interlocutòria i va perseguir Siderio, que portava una pistola amb si.





Mendoza va disparar al nen, que es va desfer de l'arma, i el policia el va tornar a disparar. Siderio "va caure o es va tirar a terra" i Mendoza va descarregar una tercera bala sobre ell. El tercer tret, al·lega el document judicial, va tenir lloc malgrat que Mendoza sabia que el nen havia llençat la pistola.





" Per tant, quan Mendoza va disparar el tercer i fatal tir sabia que Thomas Siderio, de 12 anys, 1,50 metres d'estatura i 50 quilos, ja no tenia una arma i no podia fer-li mal ", va dir aquest dilluns el fiscal de districte de Filadèlfia, Larry Krasner. "De totes maneres, el va disparar per l'esquena i el va matar", va afegir.





Mendoza va ser acomiadat poc després de l'incident, i el comissionat de policia va dir en aquell moment que s'havien violat les polítiques d'ús de la força. Segons Krasner, gran part de l'evidència contra Mendoza prové d'un vídeo del tiroteig, que no es donarà a conèixer fins que no ho autoritzi un jutge. El fiscal va descriure les imatges com a "inquietants" i va dir que Siderio estava "essencialment cap per avall a la vorera".





Mendoza va ser detingut diumenge sense dret a fiança. Es va fixar una audiència preliminar pel 16 de maig i l'Ordre Fraternal de la Policia li proporcionarà un advocat. La besàvia de Siderio, Mary Siderio, va dir que estava "feliç" d'escoltar els càrrecs contra Mendoza, segons va declarar a una filial local de la cadena CBS. "Estic tan desconsolada que no puc dormir", va relatar. "Cap de nosaltres no pot dormir. És horrible".