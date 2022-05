Jorge Javier Vázquez





Després que Jorge Javier publiqués un article sobre Marta Riesco en el que donava la seva opinió i "la posava verda", presentador i redactora es van trobar pels passadissos de Mediaset. Tots dos van tenir una conversa entre rialles i fins i tot es van fer una foto.







Quan semblava que el tema es donaria per tancat, el presentador ha aprofitat per dir-li a Riesco: "Tingues en compte que Mediaset és una casa on tu pots parlar i qualsevol cosa que diguis, hi ha una persona escoltant-te. Després de descollonar-te amb mi arribes a un lloc i en veu alta, perquè t'escolti la gent, i en un to jocós però amb convenciment del que dius, dius que t'estàs pensant denunciar-me per assetjament", revelava el presentador.





"I no t'escuds ara, perquè la persona amb qui estaves parlant t'ho va haver de treure del cap. No comencem a jugar amb aquests temes. Amb mi aquests termes no. A mi no em toquis els nassos, a mi termes com a assetjament no, potser a l'oncle aquell amb què et fiques al llit. A mi deixa'm en pau i no em fiquis en aquestes merdes".





Després Marta ha tornat a publicar una storie al seu compte d'Instagram encapçalada pel hashtag #StopAcoso: "Aquest senyor (Jorge Javier) porta 25 minuts d'assetjament cap a la meva persona. Porto dues baixes mèdiques per assetjament de 'La fàbrica de la tele" .





Després d'aquest darrer moviment de la redactora, Jorge Javier ha pres una dràstica decisió veient acabada la seva paciència: "No et preocupis, Marta Riesco, arribats a aquest punt la cadena ha de prendre determinacions. Si té un presentador que assetja una redactora, crec que el millor és que el presentador se'n vagi fins que se solucionin les coses ”.